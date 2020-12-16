【新冠疫苗】美FDA：Moderna疫苗安全 料周四批緊急授權

新冠肺炎疫情之下，美國加快新冠疫苗評估。食品及藥物管理局（FDA）本周二稱Moderna新冠疫苗「沒有特別的安全問題」。而FDA旗下疫苗諮詢委員會將於周四召開審批會議，有望批准緊急授權Moderna疫苗，Moderna疫苗或成為美國第2款可供使用的新冠疫苗。

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FDA就Moderna疫苗發布長達54頁文件，指Moderna疫苗，「沒有特別的安全問題」（no specific safety concerns）。FDA對該疫苗的3萬人臨床試驗作出評估，發現Moderna疫苗的效用率達94.1%，接種新冠疫苗後只出現最常見的輕微副作用，包括頭痛、發燒，肌肉及關節疼痛等，很少機會出現嚴重不良反應。

事實上，FDA於上周亦在旗下的疫苗諮詢委員會，召開輝瑞疫苗審批會議前發表建議。即使有關建議並無約束力，但委員會大多數會取納提議。同時，委員會亦於本周四召開Moderna疫苗的審批會議，料亦會通過Moderna疫苗的緊急授權。

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Moderna及輝瑞疫苗兩者的最大分別之處在於其儲存溫度。輝瑞疫苗需儲存在攝氏零下70度的環境，在運送疫苗時存在一定困難。Moderna疫苗則可於攝氏零下約20度的環境運送及保存6個月，和一般冰箱的溫度接近。

Moderna疫苗 輝瑞疫苗 疫苗種類 RNA核酸疫苗 RNA核酸疫苗 存放溫度 約攝氏-20度冷凍，

可存放6個月以上 約攝氏-70度冷凍 兩劑接種時間 相隔28天 相隔21天 疫苗效用率 95% 90% 申請使用年齡 18歲以上人士 16歲以上人士

兩者疫苗的劑量均為兩針，其中Moderna疫苗在接種第一針後，於28天後才可接種第2針，而輝瑞疫苗兩針的接種時間則相隔21天，需時相對較短。

責任編輯：郭麗明