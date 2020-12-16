【新冠疫苗】美FDA：Moderna疫苗安全 料周四批緊急授權

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新型冠狀肺炎全球疫情（12月16日 時間17:00）
新冠肺炎疫情之下，美國加快新冠疫苗評估。食品及藥物管理局（FDA）本周二稱Moderna新冠疫苗「沒有特別的安全問題」。而FDA旗下疫苗諮詢委員會將於周四召開審批會議，有望批准緊急授權Moderna疫苗，Moderna疫苗或成為美國第2款可供使用的新冠疫苗。
美FDA指Moderna疫苗 符合緊急使用要求 【下一頁】
FDA就Moderna疫苗發布長達54頁文件，指Moderna疫苗，「沒有特別的安全問題」（no specific safety concerns）。FDA對該疫苗的3萬人臨床試驗作出評估，發現Moderna疫苗的效用率達94.1%，接種新冠疫苗後只出現最常見的輕微副作用，包括頭痛、發燒，肌肉及關節疼痛等，很少機會出現嚴重不良反應。
事實上，FDA於上周亦在旗下的疫苗諮詢委員會，召開輝瑞疫苗審批會議前發表建議。即使有關建議並無約束力，但委員會大多數會取納提議。同時，委員會亦於本周四召開Moderna疫苗的審批會議，料亦會通過Moderna疫苗的緊急授權。
美國開打「第一針」特朗普：恭喜美國 【下一頁】
Moderna及輝瑞疫苗兩者的最大分別之處在於其儲存溫度。輝瑞疫苗需儲存在攝氏零下70度的環境，在運送疫苗時存在一定困難。Moderna疫苗則可於攝氏零下約20度的環境運送及保存6個月，和一般冰箱的溫度接近。
|Moderna疫苗
|輝瑞疫苗
|疫苗種類
|RNA核酸疫苗
|RNA核酸疫苗
|存放溫度
|約攝氏-20度冷凍，
可存放6個月以上
|約攝氏-70度冷凍
|兩劑接種時間
|相隔28天
|相隔21天
|疫苗效用率
|95%
|90%
|申請使用年齡
|18歲以上人士
|16歲以上人士
兩者疫苗的劑量均為兩針，其中Moderna疫苗在接種第一針後，於28天後才可接種第2針，而輝瑞疫苗兩針的接種時間則相隔21天，需時相對較短。
責任編輯：郭麗明