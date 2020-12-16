【疫市搵工】求職平台：月薪中位數1.3萬元　較年初大跌1成

▲ 網上求職平台Moovup的數據顯示，截至11月全職薪金中位數大幅下調10%。

本地疫情反覆，嚴重影響本地僱主的招聘計劃。據網上求職平台Moovup的數據顯示，截至11月全職薪金中位數大幅下調10%，零售業更是大跌17.2%。

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據Moovup的最新數據顯示，全職月薪中位數在今年1月為15,000元，而11月為13,500元，跌幅高達10%。零售業更是首當其衝，1月至11月期間，全職零售業的薪金中位數下跌17.2%。不過，兼職職位時薪中位數則由1月的48元，升至11月的50元，增幅逾4%。

招聘需求開始回升

疫情由年初爆發至今，招聘最低潮為今年4、5月，近數月開始慢慢回升，惟不同行業的反彈速度各有不同。相比其他行業，零售、餐飲等行業的招聘情况比疫情前的水平仍然有一段距離。

Moovup又估計，受裁員潮影響，帶動求職者增加，1月至4月期間，申請全職職位的人數上升3倍，料求職者傾向物色穩定全職工作。

不過，有部分行業的需求增加，推銷及中介（地產、保險代理）的招聘數字於今年年初逆市急升超過1倍，至11月尾招聘數字上升超過2倍。另外，由於口罩生產增加、網購需求急增，生產、包裝業招聘需求亦相應上升，以4月及11月作比較，升幅近6.4倍。

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責任編輯：葉泳珊