【中國債務危機】「中國版LVMH」山東如意連續兩項債券違約　恒生早前入稟追債

▲ 山東如意兩年前宣布收購Bally，但年初傳出交易觸礁，引發市場憂慮其資金鏈。山東如意最終年底兩筆債務先後違約。

內地連接有大型企業出現債務違約，中外合資時裝企業山東如意科技連續有兩項人民幣本土債券未有如期付息。上海結算所資料顯示，山東如意周一、周二分別未能履行兩項債務的付息兌付資金，規模合計達20億元人民幣。

相關債券分別為「17如意科技MTN001」、「19如意科技MTN001」，規模各達10億元人民幣，票面利率7.5厘。

山東如意近年多次傳出財困消息，捲入多宗法律訴訟，而且被中外資的評級機構下調信貸評級。恒生銀行 （00011） 上月據報入稟追討山東如意科技集團旗下兩間附屬公司，合共1.3億美元（折合約10.14億港元）債務。

山東如意近年不斷收購國際服飾品牌，被指目標成為「中國版LVMH」，公司近期收購品牌包括Sandro、Aquascutum等。

山東如意2018年宣布收購Bally後，今年有報道指山東如意尚未清付6億美元協議資金，引發外界憂慮其資金鏈，其後Bally大股東、盧森堡投資公司JAB Holding證實，山東如意已放棄併購Bally。

公司近年收購的利邦 （00891） 也在本周公布遭渣打入稟清盤，涉及1.5億元欠款。

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