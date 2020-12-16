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【有錢任性？】 英國6億美元離婚訴訟 兒子無奈作供自招炒股輸5000萬美元

環球政經 13:09 2020/12/16

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賣皮草起家的俄羅斯富商Farkhad Akhmedov跟妻子Tatiana離婚，法院裁定男方要付女方6億美元，最後男方拒付，二人再次對薄公堂，成當地最大離婚訴訟案，二人1993年離婚，但因離婚費而起的訴訟多年未停，Tatiana先後在六個國家展開對前夫的訴訟。

近日在英國開審，二人27歲兒子Temur 作供，母親指為自己父親工作的Temur ，刻意為父親隱藏一筆財產，令母親拿不到應有的財產。

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阿仔庭上否認，更無奈自爆自己讀大學時學人炒股，還要是高風險的「日內交易」（Day Trading)，最後輸掉5000萬美元，因此激怒父親。他在英國倫敦讀書時，學人炒股，初期嘗了甜頭，於是雄心壯志再買，誰料開始輸錢，愈輸愈買望回本，最後輸掉5000萬美元。他指父親知道後震怒，表示這一世人從未輸過這麼多錢，而且輸得這麼快。

現年64歲的Farkhad Akhmedov已再婚，妻子是比他年輕逾30年的俄羅斯選美皇后，二人並育有三名子女。

 

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責任編輯：鄭靜珊

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