▲ 日本遊戲廠商SNK突然宣布,因應市場需求增加,計劃在2021年推出新一代NEOGEO遊戲主機。

疫情推動宅經濟,帶動PS5、Xbox、Switch等遊戲主機銷量,為遊戲廠商帶來更大商機。最近,日本遊戲廠商SNK突然宣布,因應市場需求增加,計劃在2021年推出新一代NEOGEO遊戲主機。

日前,日本遊戲廠商SNK於官方Twitter上預告,明年會推出新遊戲主機。官方發佈一張寫著「WHO IS THE BEST PLAYER?」的圖片,右上角顯示NEOGEO圖示,暗示即將推出新一代NEOGEO遊戲主機 。官方表示,由於粉絲對於遊戲的熱情,以及市場對遊戲主機需求增加,公司計劃在明年推出新遊戲主機,並會在日後發布更多消息。

SNK旗下的「NEOGEO」遊戲平台,曾在90年代推出多款熱門街機遊戲,包括《拳皇》、《侍魂》等街機遊戲系列。2018年,該公司為慶祝平台成立30週年紀念,推出懷舊主機「NEOGEO mini」,並大受消費者歡迎。

