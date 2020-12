【美國大選】只欠金正恩 巴西、墨西哥總統祝賀拜登當選

美國大選結果塵埃落定,民主黨的拜登成美國候任總統。向來與特朗普交好的巴西總統博索納羅(Jair Bolsonaro),首度公開祝賀拜登當選。墨西哥總統洛佩斯(Lopez Obrador)、俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)亦承認拜登當選。不過,北韓領袖金正恩仍然未表態。

博索納羅表示:

「我向拜登總統送上祝賀及最佳的祝福,希望美國繼續成為自由之地及勇者之鄉。」

(Greetings to the President Joe Biden, with my best wishes and the hope that the USA will remain ‘the land of the free and the home of the brave.)