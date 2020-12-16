【美國大選】只欠金正恩 巴西、墨西哥總統祝賀拜登當選

美國大選結果塵埃落定，民主黨的拜登成美國候任總統。向來與特朗普交好的巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro），首度公開祝賀拜登當選。墨西哥總統洛佩斯（Lopez Obrador）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）亦承認拜登當選。不過，北韓領袖金正恩仍然未表態。

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博索納羅表示：

「我向拜登總統送上祝賀及最佳的祝福，希望美國繼續成為自由之地及勇者之鄉。」 （Greetings to the President Joe Biden, with my best wishes and the hope that the USA will remain ‘the land of the free and the home of the brave.）

博索納羅早前指，要再等候一段短時間（wait a little bit longer），來確認究竟是否拜登於美國大選中勝出，因有消息指美國大選存在很多欺詐行為，不知道這是否足以改變選舉結果。

而洛佩斯周二表示，已向拜登發賀電，他指希望拜登對墨西哥抱正面態度，但稱望拜登能堅守外交原則，別介入墨西哥內部事務。

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另一方面，金正恩至今仍然未有表態。韓聯社早前報道指，北韓過去對美國大選亦沒有迅速作反應。最快的一次是2008年，前美國總統奧巴馬當選時，北韓僅在結果出爐後兩天內就報道消息。

而在特朗普2016年當選時，《勞動新聞》雖然出爐後兩天作相關報道，但連當選者的名字都未提及，僅用了「新政府」這一詞。

責任編輯：林嘉莉