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【美股分析】高盛CEO：散戶對IPO需求狂熱並非健康現象

股樓投資 18:50 2020/12/16

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本月美股IPO市場熱鬧非凡，多隻明星股接力上市，當中「美版美團（03690）」之稱Doordash（DASH）、以及旅行住宿平台Airbnb（ABNB），上周首掛當然分別升112%及86%，超出外界預期。作為上述兩隻IPO的承銷商，高盛行政總裁David Solomon周二（15日）指，近期散戶投資者對IPO的需求過於狂熱，並對這種情況表示擔憂，指市場長期出現這種情況「並不健康」。

【美股分析】基金經理持現金水平不斷下降　美銀：股市觸發「賣出」信號【下一頁

【美股焦點】盤點2020年十大最強美股IPO　理想、小鵬十甲不入【下一頁

Solomon並非唯一一個對IPO上市首日走勢表示擔憂的人，上周五（11日）CNBC名嘴Jim Cramer亦稱，現時散戶大量湧入美股市場，令他想起科網泡沫時期，他指責投行在為公司定價時未曾考慮年輕投資者這一新興群體。

Solomon則認為，現時投行的IPO定價系統已經變得更為透明，使得公司可獲取實時的市場需求信息，「Airbnb就是採取了這種定價方式」。另外他認為，相比科網泡沫時期，現在的情況存在不少差異，「如果當時你想要購票股票，需要先去開設經紀賬戶、簽署文件，現在有了科技，一切變得簡單得多了，參與範圍也更加廣闊。」

儘管對目前的IPO市場狂熱表示擔憂，但作為承銷商的高盛卻是從中獲利，Solomon指未來還會有更多具備「非凡增長前景的偉大企業」陸續上市。

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