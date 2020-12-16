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【BNO移民】英國裁員人數創歷史新高　37萬人飯碗不保

商業 12:23 2020/12/16

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英國就業前景令人擔憂，受第二波新冠肺炎衝擊後，國內裁員人數於最新季度高達370,000，創1992年來新高。

【晚市禁堂食】外賣、減價策略不再奏效？　火鍋店冬至暫得數宗外賣、生意跌7成

據《衛報》報道，8月至10月英國最新的裁員人數高達370,000人，創1992年有紀錄以來的新高。裁員重災區為零售業及服務業，加上當時有指英國政府的無薪假補貼方案將縮水，相信此同樣推高期內的裁員人數。不過考慮到疫情再爆發、再次封城後，最終當地政府仍是延續紓困方案至明年3月。

英國政府數據顯示，10月份的裁員人數史無前例地增加217,000，使10月份單月失業率升高至5.2%。然而，當局估算裁員情況在10月後放緩，因最新調查顯示僅得7%企業計劃在未來3個月內裁員，此前一次的比例為9%。

報道引述分析師指，政府的補貼方案有助於冬季保障就業，但英國脫歐或進一步加劇失業情況。脫歐議題未有共識，削弱部分行業的競爭力，使由疫情所致的失業問題更長遠。

【香港經濟】調查:  會計業對明年經濟前景感悲觀　料港GDP繼續萎縮

【限聚令收緊】酒吧被牽連關閉　業界料無紓困措施失業人數達5萬創新高

責住編輯：葉泳珊

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

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