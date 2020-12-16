貓眼娛樂傳逾9000萬元 中標康文署票務系統合約

本地媒體報道，內地最大售票平台營運商貓眼娛樂(01896),以9170萬元中標康文署票務系統和營運合約，較現時營運商購票通(Cityline)多年前約1.2億元的入標價低25%。未能續約的購票通將和康文署合作至2021年底。

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消息指康文署年初以價低者得等準則重新招標，除了猫眼和購票通，入標者亦包括新世界(00017)旗下快達票和本港初創公司iMusic。購票通表示，入標價和中標者確有一段差距，將會和新承辦商促成交接工作。

貓眼娛樂股東陣容中，包括兩大科網巨企騰訊(00700)和美團(03690)。貓眼去年上市，截至今年上半年虧損4.3億元人民幣。

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