【物管股】大摩料物管龍頭明年繼續跑贏大市　精選7隻物管股

▲ 大摩指出，第三方項目將會成為物管股下一個戰場。

物管股下半年表現載浮載沉，但摩根士丹利看好物管股明年表現。大摩報告指，高盈利增長應該會幫助物管龍頭在2021年繼續跑贏大市，首選碧桂園服務 （06098） 及永升生活服務 （01995） 。大摩指出，預測其覆蓋的物管股在明年及2022年在管建築面積分別上升45%及29%，料增長分別來自母公司發展項目、第三方項目及併購，並預計併購會成為最大的增長動力。

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大摩指出，第三方項目將會成為下一個戰場，它們可支持物管股持續增長，而且證明物管企業的真正能力。該行相信，目前仍有足夠的第三方項目讓物管龍頭整合，但預計不多於30個大型物管企業會主導第三方市場。大摩又指，隨著估值愈來愈高，以及高質的併購目標愈來愈少，併購市場將愈來愈激烈。

大摩又預計，非住宅物管市場的增長將較住宅物管市場快，傾好覆蓋非住宅物業如商場的物管公司，首選碧桂園服務及永升生活服務。

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編輯：吳敏芳