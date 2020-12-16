  • 15°C
香港時間 : 20201216日 (三) 16:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【物管股】大摩料物管龍頭明年繼續跑贏大市　精選7隻物管股

股市 12:19 2020/12/16

分享：

大摩指出，第三方項目將會成為物管股下一個戰場。

物管股下半年表現載浮載沉，但摩根士丹利看好物管股明年表現。大摩報告指，高盈利增長應該會幫助物管龍頭在2021年繼續跑贏大市，首選碧桂園服務 （06098） 及永升生活服務 （01995） 。大摩指出，預測其覆蓋的物管股在明年及2022年在管建築面積分別上升45%及29%，料增長分別來自母公司發展項目、第三方項目及併購，並預計併購會成為最大的增長動力。

圖看大摩予物管股目標價一覽

    點擊圖片放大
    +5
    +4

大摩指出，第三方項目將會成為下一個戰場，它們可支持物管股持續增長，而且證明物管企業的真正能力。該行相信，目前仍有足夠的第三方項目讓物管龍頭整合，但預計不多於30個大型物管企業會主導第三方市場。大摩又指，隨著估值愈來愈高，以及高質的併購目標愈來愈少，併購市場將愈來愈激烈。

大摩又預計，非住宅物管市場的增長將較住宅物管市場快，傾好覆蓋非住宅物業如商場的物管公司，首選碧桂園服務及永升生活服務。

相關文章：【新股IPO】禹洲集團擬分拆旗下物管業務　禹佳生活服務料主板上市

【新股IPO】華潤萬象大升近5成後乏力再上　專家：物管股氣氛「麻麻地」　應見好收手（更新第二版）

編輯：吳敏芳

香港股票 物業管理股 永升生活服務（01995） 碧桂園服務（06098）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR騰訊ADR力撑　恒指夜期收市升132點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR騰訊ADR力撑　恒指夜期收市升132點（不斷更新）
【新股IPO】藍月亮6993追揸沽攻略　暗盤升近兩成、券商料掛牌升約一至三成
【新股IPO】藍月亮6993追揸沽攻略　暗盤升近兩成、券商料掛牌升約一至三成
【新股IPO】藍月亮6993暗盤收市升約2成　一手帳面賺千元
【新股IPO】藍月亮6993暗盤收市升約2成　一手帳面賺千元
【新股IPO】藍月亮6993共45萬人認購　超額認購300倍一手中籤率55% （附分配結果）
【新股IPO】藍月亮6993共45萬人認購　超額認購300倍一手中籤率55% （附分配結果）
【新股IPO】瑞麗醫美2135第二日招股　孖展暫錄3.29億超額認購24倍（不斷更新）
【新股IPO】瑞麗醫美2135第二日招股　孖展暫錄3.29億超額認購24倍（不斷更新）
【iBond快滿月】iBond再破頂　專家拆解受大戶套息盤追捧
【iBond快滿月】iBond再破頂　專家拆解受大戶套息盤追捧