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【金融科技】數碼化信用狀解決跨境貿易痛點　區塊鏈技術功不可沒

科技 12:38 2020/12/16

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跨境貿易中涉及不少團體，包括貿易公司、供應商、銀行以及船公司等，當中就有不少繁瑣的文件來往，利用區塊鏈技術，可以提高整體效率。（法新社圖片）

金融科技（FinTech）近年成為熱話，電子支付、虛擬銀行、保險等已投入使用，而區塊鏈（Blockchain）技術亦漸漸落地，金融、銀行甚至跨國貿易行業都嘗試將技術融入，行業數碼化浪潮一觸即發。

近年香港開始關注數碼化，特別是今年受疫情影響，金融銀行方面的數碼化轉型就更顯著。R3大中華區戰略客戶總監羅善康表示，疫情令各行業數碼轉型，SFC（證監會）方面亦開始對數碼資產有新規條，市場對區塊鏈技術更加關注。

羅善康認為，跨境貿易就是一個能運用區塊鏈技術的絕佳場景。他解釋，以往在跨境貿易的過程中，包含很多個團體，如貿易公司、供應商、銀行以及船公司等，買賣雙方要建立互信關係，傳統上都需要使用信用狀（Letter of Credit），確保有正式的銀行負責收款及付款。

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跨境貿易的各個團體（party）之間，都會有繁瑣的文件交換，如收據、採購訂單，而運用區塊鏈就可以將之電子化，且確保當中牽涉的文件不會被複製或偽造，並能符合compliance要求。

貿易文件數碼化提高效率

羅表示，R3就有貿易融資平台Contour可以發行信用狀，利用網頁（Web based）形式並開放API，用戶可以將自身系統駁入使用。「平台使用簡單，感覺上好像公司自己編寫屬於公司的數據庫般，當中交易亦不會公開。」

R3大中華區戰略客戶總監羅善康表示，跨境貿易就是一個能運用區塊鏈技術的絕佳場景，早前中國信託金融股控旗下的中國信託商業銀行，就在R3旗下的Corda平台完成跨境交易實驗。（受訪者提供圖片）

據資料顯示，中國信託商業銀行於10月時就宣布，使用R3的區塊鏈平台試行跨境交易，並創下全球首次橫跨歐亞地區的區塊鏈信用狀交易，將原本需耗時5天的跨國文件處理流程，簡化到1天就可以完成。目前除了中國信託金融股控旗下的中國信託商業銀行，其他7家跨國銀行亦包括，滙豐銀行、荷商安智銀行（ING）、渣打銀行、法國巴黎銀行、國民西敏寺銀行（NatWest）、瑞典北歐斯安銀行及泰國盤谷銀行都與R3合作開發貿易融資解決方案。羅善康表示，R3其實是一個聯盟形式，服務原本亦只為聯盟內的會員提供。據資料顯示，R3創立至今已經80家以上的跨國銀行加入聯盟的行列。

協助企業創立區塊鏈應用

貿易融資平台Contour背後使用的就是區塊鏈框架Corda，在2016年已經推出開源版本，能配合各種商業應用。「Corda用戶可以利用不同的編程語言，例如可以使用Java以及Kotlin去編寫區塊鏈應用，以配合企業用戶的需要。」

早前數碼港就夥R3及FORMS HK舉辦Block AdVenture計劃，能為創科企業提供3個月培訓，幫助企業建立更多區塊鏈應用方案。據了解，R3及FORMS HK將傳授區塊鏈技術應用知識，並提供一對一指導，協助初創在3個月內完成概念驗證（Proof of Concept）。計劃於11月中截止，目前有11個隊伍獲選中，並於日前接受工作坊指導活動。導師將按照每家參與企業的商業方案，指導他們利用R3的Corda平台，逐步完成概念驗證。

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記者：李彥煒

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