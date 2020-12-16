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【美股分析】基金經理持現金水平不斷下降　美銀：股市觸發「賣出」信號

股樓投資 18:20 2020/12/16

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全美已經開始注射新冠疫苗，再加上新一輪紓困方案有望推出，投資者風險胃納提升，美股納指周二（15日）再破新高。然而美國銀行 (BofA) 最新基金經理調查顯示，華爾街出現過熱跡象，本月接受調查的基金經理持有現金水平已經下降至4%，報告指出，現這意味著股市正觸發「賣出」信號。

【美股分析】諾貝爾獎得主Robert Shiller：股市高昂但不失投資價值【下一頁

美銀策略師本月4日至10日對217名掌管著5,340億美元資金的基金經理調查後發現，基金投資投資組合的平均現金水平已經自疫情時的高位下降至4%。上一次如此低的現金水平出現在2013年5月，彼時標普500指數錄得3.2%下跌。

另外參與調查的基金經理對股市的樂觀情緒亦達到2018年1月以來最高水平，平均持有股票水平為43%，同時投資者對股票、大宗商品等風險資產的看漲程度已達到2011年2月以來最高水平。

【美股分析】名單包括Salesforce及Amazon　大行料明年升幅最大的20隻美股【下一頁

投資者對股市的看漲心態，基於對明年經濟復甦的樂觀預期，調查當中有7成基金經理認為，目前全球正經濟周期的早期階段，是2010年1月以來最多，另外89%的基金經理認為明年的經濟增長將更加強勁，87%的投資者預期長期收益率會更高，42%的基金經理認為企業會增加資本支出，44%的投資者認為企業的資產負債表將會改善。

比特幣交易增加

與之前的調查相似，做多科技股仍是最擁擠的交易，其次是做空美元。不過本次調查中值得留意的是，做多Bitcoin是次也成為交易最多的資產類別之中，位列第三名。美銀認為，由於市場對數碼資產的興趣愈發濃厚，再加上環球低息環境的原因，推升了Bitcoin價格。根據Coindesk數據，Bitcoin年內已經大漲近1.7倍，最新報19,541.3美元。

    點擊圖片放大
  • 環球基金經理對風險資產的態度較為樂觀

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