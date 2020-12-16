【新股IPO】德勤：明年超過10隻大型中概股來港上市　料全年集資超過4000億有望打破2010年紀錄

▲ 德勤料明年多過10隻中概股來港上市，集資規模多達1000億元。

德勤中國華南區主管合夥人兼全國上市業務組聯席主管合夥人歐振興預計，明年約有120至130隻新股莓上市，集資規模超過4000億港元，有望打破2010年集資4122億元水平，又料明年中概股第二上市數目較去年要多。

德勤表示，今年香港新股市場迎來9隻中概股作第二上市，其受歡迎程度給予市場一支強心針，又預料明年多過10隻大型中概股來港上市，其集資規模多達1000億元，當中包括知名科技及新經濟企業。

會計師事務所德勤發表報告預計，今年全年香港市場約有145隻新股上市，其中有16隻新股，集資最少78億港元，集資總額約3973億元，按年增26%，納斯達克則成為2020年全球新股市集資王，港交所 （00388） 則排名第二。

雖然美國對海外發行人實施更嚴厲監管措施，但今年仍有35家中資企業赴美上市，集資額按年增2.67倍至137億美元（約1069億港元），主要受電動汽車行業、科技金融及線上房地產平台的巨額集資項目所帶動。

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責任編輯：謝卓榮