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【科企監管】歐盟推新數碼法案　科技巨頭面臨天價罰款及分拆

股樓投資 17:09 2020/12/16

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歐盟周二（15日）公布《數碼服務法案》（Digital Services Act）及《數碼市場法案》（Digital Markets Act）草案，用於限制包括Amazon（AMZN）, 蘋果（AAPL）, Facebook（FB）及Google（GOOGL）大型壟斷科技企業的行為，在相關法規監管下，科技巨頭除了面臨可高達年收入一成的罰款，更有可能遭拆骨。

歐盟下周公布《數碼市場法》 傳針對科網巨企改「把關者」定義【下一頁

今次新法案的推出，被視為歐盟20年以來在網絡監管上的最大改革。當中《數碼服務法案》主要是針對內容層面，歐盟可要求科企採取更多措施，打擊非法或不正當內容、濫用平台來侵犯基本權利以及操縱平台影響公共話題的行為，同時有關科企亦須公開其平台上政治廣告的詳細資料等。

而《數碼市場法案》為了防止企業進行不正當競爭，要求包括蘋果、Facebook等在內的「把關者」（Gatekeeper）終止「自我優先」(self-preferencing）的行為，禁止大型科企利用用戶數據開拓其他領域，造成不公平的市場競爭環境，同時禁止有關企業利用平台優勢偏袒自家產品或服務，且科企在計劃併購業務前必須提前申報。

歐盟亦實施了相關嚴格的懲罰措施，公司一旦被發現違規，將面臨最高全球年營業額10%的罰款。另外，如3-5年內多次被罰款，即被視為屢犯，面臨企業遭分拆的風險。

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