【美股分析】名單包括Salesforce及Amazon　大行料明年升幅最大的20隻美股

股市被譽為經濟晴雨表，往往比實體經濟走先一步，三大指數之一的標普500指數迄今年升15%，科技股權重較大的納斯達克指數升幅更達38.5%。不過，並非所有美股都跑贏大市，外媒《MarketWatch》便統計出20隻預期升幅最大、且獲四分三華爾街分析師看好的標普500指數成份股，當中有部份股票今年表現卻仍跑輸大市。

華爾街明年看好、且預期升幅最大的20隻股票及其目標價（見圖）

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二十隻股票中不乏舊經濟類股份，當中出現通用汽車的身影或許會令你大跌眼鏡，但其實這家汽車界的老字號已籌謀轉型，並計劃在2025年推出30款全電動汽車，通用汽車更是20隻分析師認為升幅最大的電動車概念股之一。

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更值得留意是今年累積升幅不少的Salesforce.com、Amazon及Facebook也名列明年升幅榜之中，這都是因為它們明年預期收入增長維持高水平。分析師預期Salesforce.com明年收入增長達20%，而Amazon收入增長則達18%，而Facebook更在廣告收入復甦的預期下，預期收入增長達24%。