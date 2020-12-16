  • 15°C
香港時間 : 20201216日 (三) 14:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

[滙豐控股5] 傳滙豐擬1億歐元 出售希臘業務

股樓投資 12:49 2020/12/16

分享：

今年來多次傳出縮減歐洲業務的滙豐（00005），再傳將出售希臘業務。彭博引述消息指，希臘一間大型銀行Eurobank正考慮收購滙豐的當地業務，涉資達1億歐元（約9.4億港元）。滙豐現升1.1%至41.45元，成交5.5億元。

【港股追蹤】蘋果擬增明年iPhone產量三成 舜宇比亞迪電子全日造好  詳情請看[下一頁]

報道指，Eurobank與滙豐一直持續就交易磋商，但暫時未有最終決定。消息人士指，市場上仍有其他機構對滙豐的希臘業務有興趣。滙豐銀行的代表拒絕評論此消息，而Eurobank的代表亦未有回應。

【騰訊700】江蘇數據中心投入營運 騰訊雲規模進一步擴大 詳情請看[下一頁]

今年滙豐受中美關系及疫情夾擊，股價曾跌至27.5的低位，集團現時正在進行重組，並曾多次傳出滙豐計劃出售歐美業務的消息。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

滙豐控股（00005） 經濟

上一篇文章

【宏觀中國】第四季經濟動能強　中金估今年財政赤字或低於預算

下一篇文章

【美股分析】名單包括Salesforce及Amazon　大行料明年升幅最大的20隻美股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【年度總結】港股2020年升幅榜Top 10　比亞迪排第4　頭3位你有冇買中？
【年度總結】港股2020年升幅榜Top 10　比亞迪排第4　頭3位你有冇買中？
【居屋2020】一文盤點未來數年居屋供應　北角單幢居屋最觸目
【居屋2020】一文盤點未來數年居屋供應　北角單幢居屋最觸目
低學歷；高工資 5大工種你要知
低學歷；高工資 5大工種你要知
【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）
【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）
【居屋申請2020】幸運兒授白表申請攻略　白表抽居屋如何增中籤機會？
【居屋申請2020】幸運兒授白表申請攻略　白表抽居屋如何增中籤機會？
【大行點睇】大和指保險股有四至六成上升空間　予7股「買入」評級
【大行點睇】大和指保險股有四至六成上升空間　予7股「買入」評級