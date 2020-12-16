[滙豐控股5] 傳滙豐擬1億歐元 出售希臘業務

今年來多次傳出縮減歐洲業務的滙豐（00005），再傳將出售希臘業務。彭博引述消息指，希臘一間大型銀行Eurobank正考慮收購滙豐的當地業務，涉資達1億歐元（約9.4億港元）。滙豐現升1.1%至41.45元，成交5.5億元。

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報道指，Eurobank與滙豐一直持續就交易磋商，但暫時未有最終決定。消息人士指，市場上仍有其他機構對滙豐的希臘業務有興趣。滙豐銀行的代表拒絕評論此消息，而Eurobank的代表亦未有回應。

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今年滙豐受中美關系及疫情夾擊，股價曾跌至27.5的低位，集團現時正在進行重組，並曾多次傳出滙豐計劃出售歐美業務的消息。

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