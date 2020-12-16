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【輝瑞疫苗】網上瘋傳「面癱照」原來是假 去年已流傳

環球社會熱點 11:46 2020/12/16

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美國開始大規模接種輝瑞疫苗。早前有4名志願者接種輝瑞疫苗後，出現有「面癱」徵狀的貝爾氏麻痹症（Bell's palsy）。其後多個社交網站上瘋傳一張有3名「面癱」人士的相片，聲稱他們因接種輝瑞疫苗而導致短暫性面癱。但經過路透社查證後，原來照片早於2019年已開始流傳，並錯誤與輝瑞疫苗扯上關係。

4名志願者接種後面癱 美國CDC密切關注 【下一頁】

美國食品及藥物管理局（FDA） 於本月10日指，在4.4萬名測試者中，有4名測試者在接種輝瑞疫苗後，出現貝爾氏麻痹症。

但FDA強調，目前尚未有明確證據反映，接種輝瑞疫苗後會出現面癱，最終在本月11日緊急授權美國使用輝瑞新冠疫苗。

當有測試者接種輝瑞疫苗出現面癱的消息傳出，多個社交網站包括Twitter、Instagram及Facebook隨即出現誤導性相片及消息，包括一張有3名人士的面癱相片，並直指他們接種輝瑞疫苗後導致該情況出現。

但路透社查證後發現，該相片早於2019年11月底，已被講述貝爾氏麻痹症的文章使用，顯示該3名人士與接種輝瑞疫苗毫不相關。

美國開打第一針 寄望明年中達到群體免疫 【下一頁】

約翰霍普金斯醫院（Johns Hopkins Medicine） 亦發布文章，解釋出現貝爾氏麻痹症的成因未明，估計因人體免疫系統受感染，使身體對抗病毒而作出反應，但會自行康復及不會引起併發症。

路透社強調，網上流傳的面癱相片不是展示該4名志願者的情況，而專家亦指面部局部麻痺屬暫時性。根據FDA說法，4名接種輝瑞疫苗後出現面癱，亦不一定由疫苗引起。

責任編輯：郭麗明

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