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【網購商機】香港Samsung網店開幕　最高消費可享全單回贈　兼送Galaxy Z Fold2摺疊手機

商業 11:27 2020/12/16

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香港Samsung網上商店現已開幕，並推出「網店開幕日日賞」最高消費額獎賞活動。由12月18日起，兩星期內每日消費金額最高的顧客將可獲全單回贈，甚至可免費獲贈Galaxy Z Fold2摺疊手機。

【消費優惠】買Zespri奇異果儲積分　可換戶戶送、7-11、屈臣氏電子現金券

由12月18日至12月31日的兩星期獎賞期內，在Samsung網上商店購物，每日消費金額最高的顧客將可獲全單回贈，而獎賞期兩星期內消費額最高的顧客，更可額外獲得終極大獎「Galaxy Z Fold2摺疊手機」一部，價值16,998元。
 
除了過百款最新的流動智能產品，包括智能手機、耳機、智能手錶及流動產品配件外，Samsung網上商店亦會推出網上特別版產品，包括開幕首階段的Galaxy A12藍色版本智能手機及Galaxy Watch3鈦合金45mm（藍牙版）智能手錶。

顧客可以4間指定合作銀行的信用卡付款，包括香港匯豐銀行、恒生銀行、中銀香港和渣打銀行，並選擇12個月、18個月或24個月的免息分期付款計劃。同時，顧客於Samsung網上商店購買產品後，可以安排免費送貨到香港和澳門指定地點或顧客家中。

【驚安之殿堂】DON DON DONKI上水匯期間限定店明開幕　多款聖誕套裝禮籃福袋有折

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

責任編輯：葉泳珊

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

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