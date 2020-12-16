【網購商機】香港Samsung網店開幕　最高消費可享全單回贈　兼送Galaxy Z Fold2摺疊手機

香港Samsung網上商店現已開幕，並推出「網店開幕日日賞」最高消費額獎賞活動。由12月18日起，兩星期內每日消費金額最高的顧客將可獲全單回贈，甚至可免費獲贈Galaxy Z Fold2摺疊手機。

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由12月18日至12月31日的兩星期獎賞期內，在Samsung網上商店購物，每日消費金額最高的顧客將可獲全單回贈，而獎賞期兩星期內消費額最高的顧客，更可額外獲得終極大獎「Galaxy Z Fold2摺疊手機」一部，價值16,998元。



除了過百款最新的流動智能產品，包括智能手機、耳機、智能手錶及流動產品配件外，Samsung網上商店亦會推出網上特別版產品，包括開幕首階段的Galaxy A12藍色版本智能手機及Galaxy Watch3鈦合金45mm（藍牙版）智能手錶。

顧客可以4間指定合作銀行的信用卡付款，包括香港匯豐銀行、恒生銀行、中銀香港和渣打銀行，並選擇12個月、18個月或24個月的免息分期付款計劃。同時，顧客於Samsung網上商店購買產品後，可以安排免費送貨到香港和澳門指定地點或顧客家中。

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責任編輯：葉泳珊

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