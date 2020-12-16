【愈租愈平】平租盤比例增加　太古城月租跌穿1.6萬

第四波疫情爆發，令市道雪上加霜，個別業主見單位賣不去，便轉賣為租，令租盤增加，其他業主為增加競爭力，只好減租吸客，進一步推低租金。值得留意的是，就連市區藍籌屋苑也受影響。市場消息指，太古城海星閣極低層D室，實用503平方呎，兩房間隔，去年同步放售及出租，其後曾減價，但始終無客買，業主見樓價低殘，故封盤不賣，只作出租，而單位最後僅以1.58萬元租出，租金重返四年前水平，呎租31元。

事實上，據美聯「租金走勢圖」顯示，以實用面積計算，上月私人住宅平均呎租約34.47元，按月跌0.9%，以今年首11個月計，租金累跌約5.6%。該行首席分析師劉嘉輝說，以今年首11個月計，若看美聯促成的住宅租賃成交，月租15,000元或以下比率，由去年約33.9%，升至今年約39.6%，皆因今年租金續跌，以致中細價租務比率增加。

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他續說，以上月美聯促成的住宅租賃成交計，不少大型屋苑月租均是15,000元或以下，如天水圍嘉湖山莊佔約95%；沙田第一城佔約79%；東涌映灣園佔5成；而剛入伙不久的屯門御半山，月內租賃成交更悉數為15,000元或以下。

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