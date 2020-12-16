  • 16°C
香港時間 : 20201216日 (三) 12:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【愈租愈平】平租盤比例增加　太古城月租跌穿1.6萬

股樓投資 11:40 2020/12/16

分享：

第四波疫情爆發，令市道雪上加霜，個別業主見單位賣不去，便轉賣為租，令租盤增加，其他業主為增加競爭力，只好減租吸客，進一步推低租金。值得留意的是，就連市區藍籌屋苑也受影響。市場消息指，太古城海星閣極低層D室，實用503平方呎，兩房間隔，去年同步放售及出租，其後曾減價，但始終無客買，業主見樓價低殘，故封盤不賣，只作出租，而單位最後僅以1.58萬元租出，租金重返四年前水平，呎租31元。

事實上，據美聯「租金走勢圖」顯示，以實用面積計算，上月私人住宅平均呎租約34.47元，按月跌0.9%，以今年首11個月計，租金累跌約5.6%。該行首席分析師劉嘉輝說，以今年首11個月計，若看美聯促成的住宅租賃成交，月租15,000元或以下比率，由去年約33.9%，升至今年約39.6%，皆因今年租金續跌，以致中細價租務比率增加。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【租樓理財】情侶鋤租成功　低市價租浪澄灣　享高層全海景　嘆二人世界【下一頁

他續說，以上月美聯促成的住宅租賃成交計，不少大型屋苑月租均是15,000元或以下，如天水圍嘉湖山莊佔約95%；沙田第一城佔約79%；東涌映灣園佔5成；而剛入伙不久的屯門御半山，月內租賃成交更悉數為15,000元或以下。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黄卓賢

相關文章

【劈租筍盤】業主爽快減租吸客　廣播道複式住宅連車位　月租27000
2020/11/04
【劈租筍盤】業主爽快減租吸客　廣播道複式住宅連車位　月租27000
【買樓理財】業主有苦自己知　高層海景單位竟然平過低層
2020/11/16
【買樓理財】業主有苦自己知　高層海景單位竟然平過低層
【租樓理財】地鐵站上蓋　享維港景　夫婦大膽講價　低市價半成租
2020/11/22
【租樓理財】地鐵站上蓋　享維港景　夫婦大膽講價　低市價半成租
【租樓理財】情侶鋤租成功　低市價租浪澄灣　享高層全海景　嘆二人世界
2020/12/01
【租樓理財】情侶鋤租成功　低市價租浪澄灣　享高層全海景　嘆二人世界
【租樓理財】只要肯講價　隨時有驚喜　租金平市價一成　進駐大坑半山
2020/12/15
【租樓理財】只要肯講價　隨時有驚喜　租金平市價一成　進駐大坑半山
物業出租 劉嘉輝（美聯） 沙田第一城 映灣園 御半山 太古城 嘉湖山莊

上一篇文章

【宏觀中國】供應商拒供貨　矛頭又指向社區團購

下一篇文章

【美股戰報】Moderna疫苗符緊急使用資格　納指再創新高　蘋果飆升半成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋2020】一文盤點未來數年居屋供應　北角單幢居屋最觸目
【居屋2020】一文盤點未來數年居屋供應　北角單幢居屋最觸目
【年度總結】港股2020年升幅榜Top 10　比亞迪排第4　頭3位你有冇買中？
【年度總結】港股2020年升幅榜Top 10　比亞迪排第4　頭3位你有冇買中？
【居屋申請2020】幸運兒授白表申請攻略　白表抽居屋如何增中籤機會？
【居屋申請2020】幸運兒授白表申請攻略　白表抽居屋如何增中籤機會？
低學歷；高工資 5大工種你要知
低學歷；高工資 5大工種你要知
【大行點睇】大和指保險股有四至六成上升空間　予7股「買入」評級
【大行點睇】大和指保險股有四至六成上升空間　予7股「買入」評級
【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）
【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）