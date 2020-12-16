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傳iPhone 13系列改用LTPO顯示技術　可支援120Hz屏幕刷新率

科技 11:17 2020/12/16

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外媒消息指，iPhone 13將會改用LTPO技術的OLED屏幕，可支援120Hz屏幕刷新率。

受到新冠肺炎疫情影響，今年蘋果（Apple）延遲發布iPhone 12 系列手機。有分析師預計，明年Apple將會按時推出iPhone 13系列手機。最近韓國媒體消息指，iPhone 13將會改用LTPO技術的OLED屏幕，更可支援120Hz屏幕刷新率。

據韓國媒體《TheElec》 報道指，明年上市的iPhone 13，將改用 LTPO 技術的 OLED屏幕，當中三星（Samsung）、LG和京東方成為主要三大供應商。報道更預計，明年蘋果會售出1.8億部iPhone13手機，預計有1.4億部採用三星的OLED屏幕，另外LG和京東方分別供應3,000萬和1,000萬個OLED屏幕。

<<【醫療科技】Apple Watch推新功能　測量及監控心肺健康

<<疫情影響蘋果產品週期　郭明錤：iPhone 13系列將如期發布

此外，iPhone 13系列有望支援120Hz屏幕刷新率，達至電競手機級別。 採用LTPO技術可將OLED屏幕的功耗降低20％，讓手機更加省電，預計會在iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max中採用。另外報道也指，明年發布的iPhone 13系列，或會同時具備Face ID及Touch ID技術。

責任編輯：李寶如

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