【美股分析】高盛總裁： 散戶湧入美股IPO　警告似99年互聯網泡沫

▲ 高盛行政總裁David Solomon昨（16日）接受外媒訪問時警告，近期散戶投資者對IPO需求過於狂熱，並指市場出現此情況「並不健康」。

美股Airbnb（美︰ABNB）及擁有「美版美團」之稱的Doordash（美﹕DASH）上周三（9日）首掛分別大升112%及86%，超出外界預期。高盛行政總裁David Solomon最新接受外媒訪問時警告，近期散戶投資者對IPO需求過於狂熱，並指市場出現此情況「並不健康」。

他表示，聯儲局在疫情爆發初期為避免經濟繼續下行， 一直維持低利率政策，但此舉推高資產價格，從最近的IPO估值可見這一點。

聯儲局未擬縮減買債規模，未來維持利率不變，詳情可見﹕【下一頁】

美國名嘴Jim Cramer上周五（11日）表示，現時散戶大量湧入美股市場，最近散戶投資者參與IPO的盛況使他想起1999年時的互聯網泡沫時期。

Solomon 則指，相比起20年前，現時投行擁有更透明的系統容許企業從市場中取得實時資訊，加上隨著科技進步，散戶投資者參與市場門檻降低，科技令投資和交易變得容易，促使散戶交易激增。因此兩個時代不可同日而語。

美股Airbnb 首日掛牌升112%，詳情可見﹕【下一頁】

Doordash 首日掛牌升86%，詳情可見﹕【下一頁】

David Rosenberg﹕聯儲局低息政策令外界對未來經濟復甦過份樂觀

經濟學家David Rosenberg早前亦表示，現時美股和IPO趨勢猶如「沙灘上的城堡」。他指，標普今月首次突破3700點創下歷史新高，令外界對未來市場展望樂觀。但他認為，現在市場的繁榮盛況是以聯儲局近一年來的低利率政策作為支撐，警告美股股市泡沫隨時破滅。

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編輯﹕賴奕羚