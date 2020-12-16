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【騰訊700】江蘇數據中心投入營運 騰訊雲規模進一步擴大

股樓投資 11:12 2020/12/16

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騰訊 （00700） 公布，旗下的騰訊雲位於江蘇儀征數據中心正式投資營運，騰訊指預計將於當地部署近30萬部服務器，為公司在華東地區最大的自建數據中心以及騰訊在江蘇省首個營運的數據中心。

騰訊指江蘇儀征數據中心未來將進一步擴大規模至三倍，意即將有100萬部服務器營運，同時亦會在儀征當地建設工業雲基地。

騰訊除了在儀征外，在天津、重慶等七個地區建立數據中心，儲存及處理數據。現時騰訊雲在全球30多個個國家及地區服務，擁有100萬部全網服務器。

騰訊今日上午股價先跌後升，一度跌至553元，其後回升至近570元的水平。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

香港股票 騰訊控股（00700） 江蘇省 騰訊

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