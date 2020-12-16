【美國疫情】新澤西州健身室無視禁令營業　老闆收60張傳票被罰936萬元

新冠肺炎疫情肆虐全球，確診人數仍然高企的美國各州有不同防疫措施，其中新澤西州已下令健身室停業，惟當地有健身室老闆無視禁令營業，不斷收到罰單仍堅持開店，累計收到60張傳票，共120萬美元（約936萬港元）的罰款。

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新澤西州健身室Atilis Gym的創辦人之一Ian Smith早前接受霍士新聞（Fox News）訪問時，講述在疫情下營業堅持開業的情況，遭政府千方百計阻撓，他與另一名創辦人共收到60張傳票，並遭刑事檢控，他揚言不會繳交罰金。

他在訪問時又表示，質疑健身室停運的防疫作用，強調沒有確診個案與其健身室有關，證明店內的防疫措施安全有效。他又形容指，美國的中產階層及小商戶，正遭遇悲劇，大量商戶永久停業，被迫依賴政府。

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責任編輯：楊子瑩