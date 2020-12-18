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【BNO 移民・搵工實錄四】去英國前最大考慮 先搵工還是先搵屋？

環球政經 19:35 2020/12/18

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於英國留學一年修讀園境師碩士課程的Roselle，現於英國 Exeter任助理園境師，她歷4個月才找到現職。 她的心得是搵工才決定在那個城巿落腳。她指很多人會先決定在哪個城巿住，然後去搵工，但應倒轉次序，「我原本住利物浦，但利物浦的建築師樓只得四、五間，如果我執意要住在利物浦，這幾間不請我，我便再沒有機會。後來我搬到曼城，那裏多些建築師樓，但沒有回音。所以我搵工是全國性的，那裏的公司請我，我就搬過去那個城巿住。」

她現時住在距離倫敦兩小時火車的西南城巿Exeter，一個她從未去過的小城巿，正是因為那邊的公司請她，她就搬了過去。如果限制自己要住某一個地方，可能同時降低找到工的機會，或未能找到自己心儀的工作。

節錄自第685期《iMoney》Focus封面故事

 

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撰文：鄭靜珊

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