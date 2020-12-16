【BNO 移民・搵工實錄二】全無英國工作經驗    搵邊類工香港人有優勢？

90後、曾任旅遊記者的Sonia，去年11月以工作假期簽證往英國，現為倫敦一間網上教材公司的影片編輯，這份全職工作她找了7個月才找到。原先她計劃找旅遊業相關工作，到埗後在網上求職平台傳了大約80份求職信後，首個回音是一間旅舍（Hostel）酒吧請酒保（Bartender），面試後試工三周，結果不被錄用，「一是英文不好，對酒類不熟，這間酒吧雖然是開在Hostel內，但也做街外客，是很典型的英國酒吧。」

第二個面試機會也是Hostel的酒吧，這間酒吧只做旅舍客，規模較小，這次Sonia成功「過關」被錄用，時薪8.72英磅（約90港元），屬最低工資，「做酒保這類工作大多攞最低工資，生活會好勉強，一定住得不太好，生活不會Comfortable（舒服）。」她在倫敦巿中心住「劏房」，業主把大屋（House）的客飯廳「劏開」兩個房，加上上層原有的睡房，一間屋住了四五人，共用廁廚，月租約5000港元。無奈因疫情封城，Sonia工作的小旅舍要休業，她上班僅兩周即告失業。

【BNO 移民・搵工實錄一】去到都係網上搵工 香港搵定英國工才過去？【下一頁】

期後疫情封城，搵工更難，積蓄幾乎用盡，山窮水盡之時，現職的公司傳來面試邀請，最後她成功獲聘，令她可以繼續留英。這份工作要求要懂中文，這是她在求職網站上設定的條件。因此港人到英國搵工時，亦可以此為目標之一，找要求懂中文的工作，增加獲聘的機會。

要求懂中文的工作更多是賣中國或亞洲產品的公司，另一名留英工作的港人Roselle則曾任職一間專營亞洲食品貿易的公司，她指食品公司或中國超巿在英國很普遍，由於要求識中文，是不少亞洲新移民搵工首選。

節錄自第685期《iMoney》Focus封面故事

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭靜珊