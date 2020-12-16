【BNO 移民・搵工實錄一】去到都係網上搵工  香港搵定英國工才過去？

於英國留學一年修讀園境師碩士課程的Roselle，現於英國任助理園境師，她歷4個月才找到現職。她指在英國搵工主要途徑是網上求職平台，例如LinkedIn、Indeed及Monster等，她搵工期間曾返香港，並在香港上英國的求職網站覓得英國一份「孖屐亭」工作。

過程是這樣的，Roselle於去年聖誔回香港，當出發再飛返英國前兩周，她於網上應徵了一間英國食品貿易公司做銷售員，對方約她落機後見工，成功獲聘。有多次見工經驗的她指，公司約見工很多時會約下周或隔一周。

【BNO 移民・搵工實錄二】全無英國工作經驗 搵邊類工香港人有優勢？【下一頁】

不過對於在香港搵定工才過英國，她指未必可行，「對方叫你下周來見工，可以幾時開工等問題，如果你還未定實到英國的日期，或者是一兩個月後，而你的職位又不是CEO，只是初級職位，應該沒有公司會等你。」

節錄自第685期《iMoney》Focus封面故事

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撰文：鄭靜珊