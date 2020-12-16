2021年的投資機遇

2020年新冠病毒疫情肆虐全球，對全球市場和經濟都持續造成影響。各國政府繼而推出史無前例的貨幣和財政政策刺激措施救市，大量資金流入造就了股市創紀錄反彈。踏入本年最後一個月，投資者可趁著年底的時候檢視過去一年的投資收益，同時為明年做好投資部署。

展望2021年，我們較為看好亞洲市場。相對於全球其他市場，亞洲在新冠疫情中所受的影響相對較小，而經濟復甦步伐更快，尤其是北亞經濟體，例如中國，韓國，台灣和新加坡等。雖然部分東南亞國家的經濟仍然受到疫情持續蔓延影響，但是富達分析師認為，如果疫苗研製成功，這些國家將可以漸漸追上復甦的步伐。假設相對樂觀的情形，即是新型冠狀病毒比預期終結得更快，資金將會繼而轉移到早前受到嚴重影響的資產，例如週期性行業，新興亞洲市場和依賴旅遊業的經濟體。亞太地區簽署東南亞區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）以及最近一些東南亞國家重新開放的消息均利好投資氣氛。

與此同時，雖然目前市場氣氛整體較為樂觀，我們也需要注意一些不確定因素的影響。例如重點留意疫苗的分發與接種的進程以及經濟復甦的速度和力度。如果大規模刺激政策的推出過程管理不當，也可能給市場帶來不確定性。從地緣政治風險方面，雖然我們認為中美之間的戰略競爭格局並不會因此出現大幅扭轉，但拜登當選還是降低了一些地緣政治尾端風險發生的機會率。

因此，我們對東北亞和新加坡股票市場前景抱樂觀的態度。在信貸方面，我們偏向看好亞洲高收益債券。除了收益率吸引外，估值依然有吸引力。同時，亞洲債券的違約風險預期也較其他市場低，更不易遭受非系統性風險，值得投資者留意。另外，中國政府實施收緊房地產企業融資規則將迫使房地產開發商更專注於營運和資產周轉，有助遏止負債沉重的發展商的槓桿增長，這對於已發行的債券而言其實反而是利好因素。在防禦性資產方面，我們看好中國國債。除了在全球低利率環境下能夠提供可觀的收益率外，中國國債也在近期的股票拋售中表現出防禦性。隨著中國國債被納入大型世界指數，我們預期會吸引更多外國資金流入市場。但是在新興市場方面，由於在央行的支援下，收益率處於低位，我們對於本幣債務保持謹慎態度。

在充滿挑戰和不明朗性的市場環境中，我們認為跨地域和跨資產類別的靈活投資配置策略更可以充分適應不同的經濟環境變化。在追求收益的同時分散風險，為投資者提供更穩健的長期回報。