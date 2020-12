【美國大選】共和黨認輸？麥康奈爾促黨友別否決任命拜登

美國大選結果塵埃落定,民主黨的拜登成為美國候任總統,但總統特朗普遲遲未肯認輸。共和黨參院領袖麥康奈爾據報,周二促請一眾共和黨參議員在下月的國會確認任命拜登的程序上,不要否決任命拜登為新一任美國總統。

麥康奈爾周二正式公開祝賀拜登當選,他表示:

「選舉人團已表態。我今日我想恭喜總統當選人拜登。」

(The electoral college has spoken. Today I want to congratulate President-elect Joe Biden.)