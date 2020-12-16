【美國大選】共和黨認輸？麥康奈爾促黨友別否決任命拜登

美國大選結果塵埃落定，民主黨的拜登成為美國候任總統，但總統特朗普遲遲未肯認輸。共和黨參院領袖麥康奈爾據報，周二促請一眾共和黨參議員在下月的國會確認任命拜登的程序上，不要否決任命拜登為新一任美國總統。

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麥康奈爾周二正式公開祝賀拜登當選，他表示：

「選舉人團已表態。我今日我想恭喜總統當選人拜登。」 （The electoral college has spoken. Today I want to congratulate President-elect Joe Biden.）

政治新聞網站Politico報道指，麥康奈爾周二致電一眾共和黨參議員，要求參議院的黨友不要阻止國會，在下個月的確認程序上，正式承認拜登為當選總統。

報道指，麥康奈爾表示，因為即使參議院否決，亦需要眾議院也否決，才能成功。

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共和黨參議員卡皮托（Shelley Moore Capito）透露，接到麥康奈爾電話的黨員中，沒有任何一名黨員反對麥康奈爾的提議。

麥康奈爾據報又形容，這次的表決對於共和黨來說會是「可怕的投票」，因此可能引發共和黨人與特朗普之間的「攤牌」。

責任編輯：林嘉莉