【新股IPO】藍月亮首日掛牌最多曾升25% 隨後升幅收窄

藍月亮（06993）首日掛牌，開市報15.32元，較招股價13.16元，升16.4%，最高曾見16.5元，升25%，隨後回落，現報15.5元。

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雖然藍月亮首日掛牌表現未見突出，亦如市場預期只升二至三成，但難免讓人好奇，這隻被喻為年度必抽新股，何解招股前人人讚好，到上市前卻風向已改？或者跟近期市場有點關係，加上招股以來藍月亮亦被指估值過高有關。

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藍月亮是次公開發售部份錄得超額認購301倍，一手中籤率55%，抽20手才穩獲一手，並以招股上限13.16元定價。

藍月亮是內地洗衣液品牌，公司研發及產銷多款產品，涵蓋衣物清潔/個人/家居清潔護理三大品類。根據弗若斯特沙利文報告，於過去三年，藍月亮洗衣液、洗手液及濃縮洗衣液產品在其各自市場的市場份額均排名第一。

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記者：張以正