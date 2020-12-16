  • 15°C
香港時間 : 20201216日 (三) 17:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】藍月亮首日掛牌最多曾升25% 午後升幅收窄 收市升13% 一手賺860元

股樓投資 12:03 2020/12/16

分享：

藍月亮（06993）首日掛牌，開市報15.32元，較招股價13.16元，升16.4%，最高曾見16.5元，升25%，可惜後市乏力，午得一度收窄至14.02元，收市報14.88元；升13%，一手帳面賺860元。

藍月亮6993派彩你有無份？ 專家教你升一成要放 ，想知詳情請按：【下一頁】

雖然藍月亮首日掛牌表現未見突出，亦如市場預期只升二至三成，但難免讓人好奇，這隻被喻為年度必抽新股，何解招股前人人讚好，到上市前卻風向已改？或者跟近期市場有點關係，加上招股以來藍月亮亦被指估值過高有關。之前甚至有券商建議抽中的投資者要在升一成就沽出，以免不幸跌穿招股價。

藍月亮6993暗盤升2成 一手賺1410元 明日掛牌又會點？，想知詳情請按：【下一頁】

藍月亮是次公開發售部份錄得超額認購301倍，一手中籤率55%，抽20手才穩獲一手，並以招股上限13.16元定價。藍月亮是內地洗衣液品牌，公司研發及產銷多款產品，涵蓋衣物清潔/個人/家居清潔護理三大品類。根據弗若斯特沙利文報告，於過去三年，藍月亮洗衣液、洗手液及濃縮洗衣液產品在其各自市場的市場份額均排名第一。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正

藍月亮集團（06993） 香港股票
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋申請2020】幸運兒授白表申請攻略　白表抽居屋如何增中籤機會？
【居屋申請2020】幸運兒授白表申請攻略　白表抽居屋如何增中籤機會？
【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）
【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）
【年度總結】港股2020年升幅榜Top 10　比亞迪排第4　頭3位你有冇買中？
【年度總結】港股2020年升幅榜Top 10　比亞迪排第4　頭3位你有冇買中？
低學歷；高工資 5大工種你要知
低學歷；高工資 5大工種你要知
【大行點睇】大和指保險股有四至六成上升空間　予7股「買入」評級
【大行點睇】大和指保險股有四至六成上升空間　予7股「買入」評級
【居屋2020】一文盤點未來數年居屋供應　北角單幢居屋最觸目
【居屋2020】一文盤點未來數年居屋供應　北角單幢居屋最觸目