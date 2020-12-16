【美股分析】諾貝爾獎得主Robert Shiller：股市高昂但不失投資價值

2013年諾貝爾經濟學獎得主羅伯席勒（Robert Shiller）接受外媒訪問時指，市場對FOMO（Fear of Missing out）的情緒已逐漸消退。眼見股市節節上升，卻未因此令席勒看淡後市，他認為美股已升至高位，但仍未高昂至完全失去投資價值，又指隨著疫苗樂觀情緒升溫，經濟已出現轉機。

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他表示，如果疫苗見效，經濟將會出現基本上的變化，而非單單只是投資者心理上的變化。他又預期，即使撤去所有社交隔離措施後，企業亦會繼續接股在家工作的工作模式，他推測此風潮將會抑制部份需求，例如餐廳外賣及汽車，但同時一些科技巨企卻會受惠。

然而，他仍擔心市場對待疫苗的樂觀情緒，更指「投資者認為疫苗會帶來奇蹟」，故難以預測後市走向，但他認為不會對股市帶來太大壓力，因股市已脫離三月及四月的極端悲觀情緒。

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