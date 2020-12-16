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【港股追蹤】丘鈦科技分拆子公司　股價急升一成　獲瑞信野村上調評級至「跑贏大市」

股樓投資 10:51 2020/12/16

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瑞信發表研究報告，指出丘鈦科技(01478) 早前曾公布考慮可能分拆全資附屬昆山丘鈦微電子，並於深圳證券交易所或上海證券交易所獨立上市，而公司打算保留昆山丘鈦微電子的多數股權。該行認為，在Android復甦的基礎上，分拆到A股上市或有助其H股獲再評級。

該行又指，最壞的情況或已過去。踏入2021年，相機模組的增長受到Android的付運量復甦、小米(01810) 及三星的市佔率及產品組合更佳、持續的主鏡頭升級，以及更多的四攝像頭設計所帶動。該行將明年公司的相機或指紋模組付運量增長預測分別上調至10%，明年的增長預測則分別提升至6%及4%。

雖然平均售價下跌及不利的美元表現，但基於更佳的付運量，該行將公司2020至2022年的盈利預測分別上調3%、4%及5%。目標價由原來的9.8元上調至13.4元，投資評級由原來的「中性」調高至「跑贏大市」。截至近11時，丘鈦股價急升一成。

另一間大行野村亦發表報告唱好，潛在分拆計劃料推動重估，重申「買入」評級。野村指，該公司主要從事設計、研發、製造及銷售應用於手機、汽車及物聯網等智能移動終端的攝像頭模組。

該行預期，考慮到丘鈦的攝像頭模組業務可能佔2021年度淨利潤的近88%，分拆將對其港股估值產生一定的重估影響，因此將目標價由12元上調至14元，相當於2021年每股盈利約17倍。

 

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