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【新冠疫苗】BioNTech與復星醫藥達協議 明年供應內地至少1億劑新冠疫苗

Hot Talk 10:42 2020/12/16

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BioNTech與復星醫藥達成協議，承諾明年供應中國大陸至少1億劑量新冠疫苗。

BioNTech（美：BNTX）與復星醫藥 （02196） 達成協議，一旦BNT162 mRNA新冠核酸疫苗獲得中國大陸上市批准，BioNTech預計將於2021年向中國大陸供應至少1億劑量疫苗，以應對新冠肺炎疫情。首批疫苗將由BioNTech在德國的生產工廠供應。

今年3月BioNTech和復星醫藥達成戰略合作協定，雙方共同在中國大陸及港澳台開發、商業化基於BioNTech專有的mRNA技術平台研發的新冠病毒疫苗產品。雙方已於2020年11月24日在中國江蘇泰州和漣水啟動候選mRNA新冠核酸疫苗BNT162b2國內的II期臨床試驗，該試驗計劃招募960名健康受試者，年齡段在18至85歲，以評估疫苗的安全性和免疫原性，用於支持該疫苗未來在中國上市申請。

港府日前亦宣佈，與復星醫藥達成協議，將會取得最多750萬劑由復星與BioNTech合作研發的mRNA疫苗（即BNT162b2），供港的疫苗將於歐洲生產；首批100萬劑量預計最快於明年首季交付。

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編輯：陳健婷

香港股票 復星醫藥（02196） BioNTech（美：BNTX） 新冠肺炎疫情

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