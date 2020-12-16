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【新冠肺炎】世衛專家組擬於下月赴華　成員：到中國調查並非要找罪魁禍首

環球政經 10:55 2020/12/16

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世界衛生組織的專家小組擬下月到武漢調查新冠病毒源頭，惟詳細行程未定。成員之一的德國疾控機構科赫研究所生物學家倫德茨（Fabian Leendertz）表示，是次行程是調查中方的醫學樣本及數據，減低未來疫情的風險，並非要尋找罪魁禍首。

【新冠疫情】英國發現變種病毒株 專家籲政府不要放鬆防疫【下一頁】

【消委會測試】30款口罩邊款透氣度最好？　有5款樣本總評分最高來源地為香港【下一頁】

倫德茨曾參與過追蹤西非伊波拉病毒疫情起源，他表示，是次赴華調查主要了解疫情如何發生，重組傳播過程。調查行程預計需時4至5周，未知行程會有何限制。行程完成後，專家組會撰寫報告，但他認為，在現階段無法得出全面的答案，仍需時進一步研究。

現時入境中國的旅客都要隔離檢疫兩星期，倫德茨也表示，不知專家組到時會否亦須檢疫。

 

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責任編輯：楊子瑩

中國 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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