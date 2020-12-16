▲ 【新股IPO】清科創業1945今日起招股 入場費4444元

股權投資服務平台清科創業 （01945） 今日起至21日中午12時招股，公司將發行4000萬新股，約佔擴大後股本13.3%；90%為國際配售，10%為公開發售，另有15%超額配股權。招股價9元至11元，集資最多4.4億元。每手400股，入場費4444.3元。

該公司估計所得款項凈額將約為3.56億元。其中約39.4%將用於擴大公司在中國的地理覆蓋範圍；約9.8%將改善公司的線下服務供應及按行業趨向整合線上線下業務；約5.8%將用於升級公司線上平台及豐富線上服務；約9.9%用於加強銷售及市場推廣工作約5.6%用於擴大的服務規模，約20%將用作選擇性地尋求投資及收購機會；約9.5%將用作額外營運資金及其他一般企業用 。

清科創業將於本月21日定價；12月30日掛牌。

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