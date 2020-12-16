【新股IPO】藍月亮6993首掛最多升25%、半日每手帳面賺約1000元　農夫山泉抽升4%

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【港股市況】恒生指數午後初段升逾200點 中芯復牌挫8%（不斷更新）
內地洗衣液品牌藍月亮 （06993） 今日（16日）首日掛牌，開市報15.3元，較招股價13.16元升逾2成，最高升25%至16.5元。藍月亮其後升幅收窄，午市收報15.34元，升17%。截至下午1時45分，藍月亮現報15元，升14%，成交57億。以每手500股計，以招股價入手藍月亮，每手帳面賺約1000元。
藍月亮首日表現不俗，年內上市、同屬內地消費品牌農夫山泉 （09633） 午後也抽升，至下午1時47分，農夫山泉升3.7%，報45元，成交2億元。農夫山泉早前高位為46.4元。
藍月亮雖為市場焦點，但定價被不少投資者批評過高，難以複制泡泡瑪特 （09992） 、京東健康 （06618） 上市時近幾倍升浪。
藍月亮掌門人在港住哪裏？原來坐擁逾1700呎豪宅，詳情可見【下一頁】
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編輯﹕賴奕羚