【中芯國際地震】中芯午後復牌曾插一成　梁孟松擬辭任聯席CEO、傳不解蔣尚義任命

▲ 中芯梁孟松擬辭任聯席CEO，有傳不解新副董事長蔣尚義任命。

中芯國際 （00981） 開市前停牌，昨日收市報20.5元，跌3.5%。公司昨晚宣布，委任台積電TSMC（台：2330）前高層蔣尚義為副董事長及戰略委員會成員。中芯國際中午在港交所公告，注意到有媒體報道公司執行董事及聯合首席執行官梁孟松擬辭任公司職務的消息，並且公司已知悉梁孟松其有條件辭任的意願。中芯國際午後復牌，一度插近一成，低見19.2元，最新報19.7元，跌7.3%，首5分鐘成交已達6.84億元。

中芯國際（滬：688981）A股低開4%，跌幅擴大至逾9%，低見52.68元人民幣。中芯國際A股半日報54.31元人民幣，跌7%，成交達30.15億元人民幣。

中芯續指，公司目前正積極與梁孟松核實其真實辭任的意願，任何關於上述事宜的進一步公告將根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及《上海證券交易所科創板股票上市規則》適時作出。

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梁孟松：對蔣出任副董事長「錯愕與不解」

網絡流傳一份梁孟松致中芯國際董事會信函，稱在12月9日接獲董事長電話告知，蔣尚義將出任公司副董事長一職，對此感到十分錯愕與不解，因事前對此事毫不知悉，

我深深的感到已經不再被尊重與不被信任。我覺得，你們應該不再需要我在此繼續為公司的前景打拼奮鬥了。

梁孟松稱，自2017年被委任為中芯國際聯席首席執行官，盡心竭力完成完成了從28納米到7納米，共五個世代的技術開發，是一般公司需10年以上時間才能達成的任務。目前，28納米、14納米、12納米及N+1等技術已進入規模量產，7納米技術的開發也已經完成，明年4月就可以進行風險量產；5納米和3納米最關鍵、也最艱難的8大項技術已經有序展開，只待EUV光刻機的到來。「目前看來，我的短期目標，似乎已經超預期、圓滿的達成了。」

梁孟松表示，在公司董事會和股東會通過蔣尚義提名任職後，將正式提出辭呈。

但是公司應該對我這三年多的貢獻給予全面公正的評價，而我應有接受和申訴的權利。

此外，根據中芯國際上交所蔣尚義委任公告，梁孟松在董事會表決時「無理由投棄權票」。

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編輯：陳健婷