  • 14°C
香港時間 : 20201216日 (三) 09:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒生指數高開213點　藍月亮首掛高開16%（不斷更新）

股市 09:34 2020/12/16

分享：

港股市況不斷更新

美股造好，道指升337點，港股若跟足ADR走勢，恒生指數開報26421點，升213點。阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升逾1%，藍月亮 （06993） 首掛，高開16%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢：

【09︰33】蘋果（美：AAPL）股價隔晚造好，舜宇 （02382） 升逾2%；瑞聲 （02018） 升近2%。高偉電子 （01415） 升0.5%；丘鈦 （01478） 升逾一成。

【09︰30】丘鈦 （01478） 升近一成，高見12.12元。丘鈦科技公布，正考慮可能分拆旗全資附屬公司下昆山丘鈦微電子科技有限公司，於深圳證券交易所或上海證券交易所獨立上市。

丘鈦科技擬拆分鏡頭業務子公司「昆山丘鈦中國」　於A股上市

【09︰27】信義光能 （00968） 股價破頂升一成，開報15.7元。

【09︰20】恒指開報26421點，升213點。阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升逾1%，藍月亮 （06993） 首掛，高開16%。

【09︰14】即月期指開報26352點，升114點或0.4%，高水145點。

【09︰05】中芯國際 （00981） 開市前短暫停牌。

【中芯國際】中芯國際開市前停牌 梁孟松擬辭任聯席首席執行官

【中芯國際】曾為台積電、三星立戰功 中芯大將梁孟松何許人也？

【09︰02】人行開展100億元人民幣逆回購操作，因今日有200億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠100億元人民幣。

【08︰55】藍月亮 （06993） 今日掛牌，昨日暗盤於富途暗盤交易場表現較好，藍月亮收報15.98元，較藍月亮招股價13.16元高21.4%，一手（500股）帳面賺1410元。

【新股IPO】藍月亮6993暗盤收市升約2成　一手帳面賺千元

【新股IPO】藍月亮6993追揸沽攻略　暗盤升近兩成、券商料掛牌升約一至三成

【08︰44】恒指黑期升158點，報26359點；道指期貨跌38點，報30076點。

【08︰20】因應美國此前發出的行政命令，MSCI將於2021年1月5日收市後，剔除10間中資公司股票，包括中交建  （01800）  、海康威視、中車  （01766）  等。

【美國制裁】MSCI將剔走中交建、中車等10間中資股　下月1月5日生效

【08︰00】遠洋集團 （03377） 分拆的遠洋服務 （06677） 每股5.88元定價，超額認購7.91倍，一手中籤率15%。

【新股IPO】遠洋服務6677超額認購近8倍　一手中籤率15%（附分配結果）

【07︰45】云想科技Netjoy （02131） 以每股6.98元定價，超額認購113.45倍，一手中籤率10%。

【新股IPO】云想科技2131近16萬人認購　超購113一手中籤率10%（附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報41.77元，升0.77元或近1.9%。騰訊 （00700） ADR折合報566.8元，升6.8元或1.2%。

更多ADR收市：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07︰30】美股造好，市場憧憬紓困法案落實、美國總統選舉大局已定，加上新冠疫苗有助緩和疫情，道指升337點，收報30199點；標指上揚47點，收報3694點；納指創收市新高，升155點，收報12595點。

港股ADR收報26359點，升151點或近0.6%。恒指夜期收報26370點，升132點，高水163點。

道指升337點港股ADR升151點　紐約期油升1.3%

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 ADR 期貨 恒指夜期 IPO 云想科技（02131） 騰訊控股（00700） 遠洋集團（03377） 遠洋服務（06677） 滙豐控股（00005）

上一篇文章

【中芯國際】中芯國際開市前停牌 梁孟松擬辭任聯席首席執行官

下一篇文章

【中芯國際】曾為台積電、三星立戰功 中芯大將梁孟松何許人也？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】藍月亮6993暗盤收市升約2成　一手帳面賺千元
【新股IPO】藍月亮6993暗盤收市升約2成　一手帳面賺千元
【新股IPO】藍月亮6993追揸沽攻略　暗盤升近兩成、券商料掛牌升約一至三成
【新股IPO】藍月亮6993追揸沽攻略　暗盤升近兩成、券商料掛牌升約一至三成
【李小加退任】李小加：香港日後變得不重要只會是自己一手造成
【李小加退任】李小加：香港日後變得不重要只會是自己一手造成
【新股IPO】瑞麗醫美2135今日起招股　孖展暫錄1.85億超額認購12.5倍
【新股IPO】瑞麗醫美2135今日起招股　孖展暫錄1.85億超額認購12.5倍
【新股IPO】藍月亮6993共45萬人認購　超額認購300倍一手中籤率55% （附分配結果）
【新股IPO】藍月亮6993共45萬人認購　超額認購300倍一手中籤率55% （附分配結果）
【開市9點半】新股藍月亮凍資今日解禁　近3000億熱錢釋放大行反常態劈定存息！
【開市9點半】新股藍月亮凍資今日解禁　近3000億熱錢釋放大行反常態劈定存息！