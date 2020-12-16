【港股市況】恒生指數高開213點　藍月亮首掛高開16%（不斷更新）

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【中芯國際】中芯國際開市前停牌 梁孟松擬辭任聯席首席執行官
美股造好，道指升337點，港股若跟足ADR走勢，恒生指數開報26421點，升213點。阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升逾1%，藍月亮 （06993） 首掛，高開16%。
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即市走勢：
【09︰33】蘋果（美：AAPL）股價隔晚造好，舜宇 （02382） 升逾2%；瑞聲 （02018） 升近2%。高偉電子 （01415） 升0.5%；丘鈦 （01478） 升逾一成。
【09︰30】丘鈦 （01478） 升近一成，高見12.12元。丘鈦科技公布，正考慮可能分拆旗全資附屬公司下昆山丘鈦微電子科技有限公司，於深圳證券交易所或上海證券交易所獨立上市。
【09︰27】信義光能 （00968） 股價破頂升一成，開報15.7元。
【09︰20】恒指開報26421點，升213點。阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升逾1%，藍月亮 （06993） 首掛，高開16%。
【09︰14】即月期指開報26352點，升114點或0.4%，高水145點。
【09︰05】中芯國際 （00981） 開市前短暫停牌。
【中芯國際】曾為台積電、三星立戰功 中芯大將梁孟松何許人也？
【09︰02】人行開展100億元人民幣逆回購操作，因今日有200億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠100億元人民幣。
【08︰55】藍月亮 （06993） 今日掛牌，昨日暗盤於富途暗盤交易場表現較好，藍月亮收報15.98元，較藍月亮招股價13.16元高21.4%，一手（500股）帳面賺1410元。
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【08︰44】恒指黑期升158點，報26359點；道指期貨跌38點，報30076點。
【08︰20】因應美國此前發出的行政命令，MSCI將於2021年1月5日收市後，剔除10間中資公司股票，包括中交建 （01800） 、海康威視、中車 （01766） 等。
【美國制裁】MSCI將剔走中交建、中車等10間中資股 下月1月5日生效
【08︰00】遠洋集團 （03377） 分拆的遠洋服務 （06677） 每股5.88元定價，超額認購7.91倍，一手中籤率15%。
【新股IPO】遠洋服務6677超額認購近8倍 一手中籤率15%（附分配結果）
【07︰45】云想科技Netjoy （02131） 以每股6.98元定價，超額認購113.45倍，一手中籤率10%。
【新股IPO】云想科技2131近16萬人認購 超購113一手中籤率10%（附分配結果）
【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報41.77元，升0.77元或近1.9%。騰訊 （00700） ADR折合報566.8元，升6.8元或1.2%。
更多ADR收市：
【07︰30】美股造好，市場憧憬紓困法案落實、美國總統選舉大局已定，加上新冠疫苗有助緩和疫情，道指升337點，收報30199點；標指上揚47點，收報3694點；納指創收市新高，升155點，收報12595點。
港股ADR收報26359點，升151點或近0.6%。恒指夜期收報26370點，升132點，高水163點。
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責任編輯︰梁浩碩