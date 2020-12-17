【恒指夜期+ADR】夜期收市跌22點　阿里巴巴美股續升（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

聯儲局維持基準利率0至0.25厘不變，道指約跌百點，恒指夜期在儲局議息一刻收市，收報26508點，跌22點。

資金憧憬儲局就買債計劃公布更多指引，例如更側重買入遠期債券，變相壓低長債息率，環球股市率先彈高，恒指亦在觸及26200點的技術關口後反彈，昨日收報26460點，升253點或1%。

若市場對聯儲局釋放的訊息正面解讀，不排除港股能再上升。不過，早前熱炒的中芯國際 （00981） 受高層人事變動陰霾拖累，午後復牌挫近5%，投資者短期需留意相關波動。

ADR報價 折算港元 較港收市價 滙豐ADR 41.23 -0.2% 騰訊ADR 573.83 +0.4% 阿里巴巴ADR 253.76 +1.1% 網易ADR 135.91 +0.7% 京東ADR 314.24 +0.9%

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞：

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即市走勢：

【03︰00】夜期跌22點，收報26508點，高水48點。

【23︰25】恒指夜期報26474點，跌56點，高水14點。

【23︰14】恒指夜期報26469點，跌61點，高水9點。

【23︰00】長和赫斯基能源與Cenovus Energy合併方案通過 新公司將裁員逾2000人

【22︰30】恒指夜期報26516點，跌14點，高水56點。

【22︰17】美國零售數據遜預期，連帶恒指夜期跌幅亦略為擴大，報26497點，跌33點，高水37點。

【22︰13】疫情構成不確定性 創建集團、天大藥業終止收購項目

【20︰33】恒指夜期報26524點，跌6點，高水64點。

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【19︰51】中集集團建議分拆中集安瑞環科於A股上市

【18︰40】恒指夜期報26548點，升18點，高水88點。

【16︰10】恒指收報26460點，升253點。中芯國際 （00981） 午後復牌挫近5%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升2%；藍月亮 （06993） 首掛，較招股價高13%。

【16︰00】恒指U盤前升227點，報26434點。

【15︰38】復星醫藥 （02196） 尾市升幅擴至逾7%，高見39.2元。

【15︰27】港股尾市升約220點，報26426點。

【15︰01】內地股市變動不大，上證跌0.01%；深證跌近0.1%；創業板指升近0.1%。

【14︰56】ibond （04239） 高見過104.2再見新高。

【14︰45】藍月亮 （06993） 升幅收窄至一成，報14.58元。

【14︰25】中芯 （00981） 跌幅進一步收窄至不足4%，報20.45元，跌3.8%。

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【14︰17】農夫山泉 （09633） 升半成，高見46.4元。

【14︰02】福萊特玻璃 （06865） 倒跌6%；洛陽玻璃 （01108） 破頂後跌逾4% ，信義光能 （00968） 破頂後倒跌近2%。

今日工信部就《水泥玻璃行業產能置換實施辦法（修訂稿）》公開徵求意見，指光伏壓延玻璃和汽車玻璃項目可不制定產能置換方案。市場人士認為，玻璃產能的逐漸放開，價格會回落至理性。

【13︰56】港股午後升約220點，恒生指數升222點，報26429點。

【13︰18】復星醫藥 （02196） 午後升近4%，高見37.5元。BioNTech（美：BNTX）與復星醫藥達成協議，一旦由BioNTech和輝瑞合作研發的「BNT162 mRNA新冠核酸疫苗」獲得中國大陸上市批准，BioNTech預計將於2021年向中國大陸供應至少1億劑量疫苗。

【輝瑞疫苗】BioNTech與復星醫藥達協議 明年供應內地至少1億劑新冠疫苗

【13︰29】中芯 （00981） 跌幅收窄至逾4%，報20.25元，午後牌復曾挫一成，低見19.2元。

【13︰05】港股午後初段升約215點，報26424點。

【13︰00】中芯國際 （00981） 午後復牌挫8%，低見19.2元。

【12︰42】恒指黑期升234點，報26435點。

【12︰00】恒指中午收報26422點，升215點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾1%；小米 （01810） 逆市跌2%；藍月亮 （06993） 首掛，較招股價高16%。

【11︰48】恒指中午收市前升約210點，報26420點。

【11︰30】內地股市半日個別發展，上證升近0.2%；深證跌近1%；創業板指跌近0.3%。

【11︰22】新股藍月亮 （06993） 最新升逾17%，報15.5元。

【11︰11】港股升幅擴大至近300點，報26502點，升295點。

【10︰42】港股升幅擴大至逾200點，恒生指數升228點，報26435點。

【10︰34】影業股上升，阿里影業 （01060） 升6%；IMAX中國 （01970） 升逾2%。燈塔研究院聯合毒眸發布《2020中國電影市場用戶報告》預測稱，全年票房將達200億元人民幣。

【10︰27】京東 （09618） 拉升3%，高見316元。

【10︰24】阿里巴巴 （09988） 升2%；美團 （03690） 升逾1%；騰訊 （00700） 轉升近0.4%；至於小米 （01810） 跌近1.7%。

【10︰18】天能動力 （00819） 升逾14%，高見17.12元。天能動力上日獲中國證監會批准其分拆電池業務科創板上市。

【異動股】天能動力飆升15% 擬分拆電池業務於科創板上市獲批

【10︰11】比亞迪電子 （00285） 升半成，高見41.6元。

【10︰04】美團 （03690） 轉升，報275.2元，升近0.4%。

【09︰58】小米 （01810） 股價逆市向下，跌幅擴大至2%，低見28.8元。

【09︰53】天立教育 （01773） 跌逾7%，低見7.63元。天立教育以先舊後新方式配股，配售9100萬股，每股配售價7.72元，折讓約11.97%。

【配股潮】天立教育折讓配股最多籌6.9億元

【09︰50】滙豐 （00005） 股價造好，升1.7%，高見41.95元。英國廣播公司政治版編輯瓦特（Nicholas Watt）在社交媒體貼文指，英國即將與歐盟達成脫歐後貿易協議。

【滙豐HSBC股價】Eurobank擬斥9.4億元收購滙豐希臘業務 今早開市升逾1%

【英國脫歐】BBC編輯：英國與歐盟接近達成貿易協議 英鎊兌港元見10.4算

【09︰47】保利協鑫 （03800） 續升一成，破頂高見1.42元。

【09︰45】港股早段升約155點，恒生指數報26362點，升154點。

【09︰43】藍月亮 （06993） 升幅擴大至22%，高見16.5元。

【新股IPO】藍月亮6993首日掛牌升逾2成 市值突破900億元

【09︰37】ATMX普遍逆市向下，騰訊 （00700） 跌近0.1%；美團 （03690） 跌0.4%；小米 （01810） 跌0.5%；阿里巴巴 （09988） 升近1%。

【09︰35】汽車股上揚，其中長汽 （02333） 升逾2%破頂；比亞迪 （01211） 、華晨 （01114） 升逾1%；吉利 （00175） 升近0.9%。

【09︰33】蘋果（美：AAPL）股價隔晚造好，舜宇 （02382） 升逾2%；瑞聲 （02018） 升近2%。高偉電子 （01415） 升0.5%；丘鈦 （01478） 升逾一成。

【09︰30】丘鈦 （01478） 升近一成，高見12.12元。丘鈦科技公布，正考慮可能分拆旗全資附屬公司下昆山丘鈦微電子科技有限公司，於深圳證券交易所或上海證券交易所獨立上市。

丘鈦科技擬拆分鏡頭業務子公司「昆山丘鈦中國」 於A股上市

【09︰27】信義光能 （00968） 股價破頂升一成，開報15.7元。

【09︰20】恒指開報26421點，升213點。阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升逾1%，藍月亮 （06993） 首掛，高開16%。

【09︰14】即月期指開報26352點，升114點或0.4%，高水145點。

【09︰05】中芯國際 （00981） 開市前短暫停牌。

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【中芯國際】曾為台積電、三星立戰功 中芯大將梁孟松何許人也？

【09︰02】人行開展100億元人民幣逆回購操作，因今日有200億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠100億元人民幣。

【08︰55】藍月亮 （06993） 今日掛牌，昨日暗盤於富途暗盤交易場表現較好，藍月亮收報15.98元，較藍月亮招股價13.16元高21.4%，一手（500股）帳面賺1410元。

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【08︰44】恒指黑期升158點，報26359點；道指期貨跌38點，報30076點。

【08︰20】因應美國此前發出的行政命令，MSCI將於2021年1月5日收市後，剔除10間中資公司股票，包括中交建 （01800） 、海康威視、中車 （01766） 等。

【美國制裁】MSCI將剔走中交建、中車等10間中資股 下月1月5日生效

【08︰00】遠洋集團 （03377） 分拆的遠洋服務 （06677） 每股5.88元定價，超額認購7.91倍，一手中籤率15%。

【新股IPO】遠洋服務6677超額認購近8倍 一手中籤率15%（附分配結果）

【07︰45】云想科技Netjoy （02131） 以每股6.98元定價，超額認購113.45倍，一手中籤率10%。

【新股IPO】云想科技2131近16萬人認購 超購113一手中籤率10%（附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報41.77元，升0.77元或近1.9%。騰訊 （00700） ADR折合報566.8元，升6.8元或1.2%。

更多ADR收市：

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【07︰30】美股造好，市場憧憬紓困法案落實、美國總統選舉大局已定，加上新冠疫苗有助緩和疫情，道指升337點，收報30199點；標指上揚47點，收報3694點；納指創收市新高，升155點，收報12595點。

港股ADR收報26359點，升151點或近0.6%。恒指夜期收報26370點，升132點，高水163點。

道指升337點港股ADR升151點 紐約期油升1.3%

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責任編輯︰梁浩碩