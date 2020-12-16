  • 14°C
香港時間 : 20201216日 (三) 09:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫情焦點】全球確診新增34萬宗　美國新增16萬

Hot Talk 08:32 2020/12/16

分享：

【疫情焦點】全球確診新增34萬宗　美國新增16萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月16日早上8時15分，全球累計73,912,817宗新冠肺炎確診病例，較上日增加346,741宗。累計1,641,581死亡個案，較上日增加7,108宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 161,032 17,118,560 310,641
意大利 0 1,870,576 65,857
英國 18,539 1,893,428 65,006
西班牙 9,452 1,771,488 48,401
法國 11,600 2,445,459 59,182
德國 10,630 1,378,518 23,692
中國 9 86,767 4,634
香港 0 7,722 123

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 英國 中國 西班牙 美國 肺炎

上一篇文章

【英國脫歐】BBC編輯：英國與歐盟接近達成貿易協議　英鎊兌港元見10.4算

下一篇文章

【美國制裁】MSCI將剔走中芯、中交建、中車等10間中資股　下月1月5日生效
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】藍月亮6993共45萬人認購　超額認購300倍一手中籤率55% （附分配結果）
【新股IPO】藍月亮6993共45萬人認購　超額認購300倍一手中籤率55% （附分配結果）
【李小加退任】李小加：香港日後變得不重要只會是自己一手造成
【李小加退任】李小加：香港日後變得不重要只會是自己一手造成
【新股IPO】藍月亮6993追揸沽攻略　暗盤升近兩成、券商料掛牌升約一至三成
【新股IPO】藍月亮6993追揸沽攻略　暗盤升近兩成、券商料掛牌升約一至三成
【開市9點半】新股藍月亮凍資今日解禁　近3000億熱錢釋放大行反常態劈定存息！
【開市9點半】新股藍月亮凍資今日解禁　近3000億熱錢釋放大行反常態劈定存息！
【新股IPO】瑞麗醫美2135今日起招股　孖展暫錄1.85億超額認購12.5倍
【新股IPO】瑞麗醫美2135今日起招股　孖展暫錄1.85億超額認購12.5倍
【新股IPO】藍月亮6993暗盤收市升約2成　一手帳面賺千元
【新股IPO】藍月亮6993暗盤收市升約2成　一手帳面賺千元