▲ 【疫情焦點】全球確診新增34萬宗 美國新增16萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月16日早上8時15分，全球累計73,912,817宗新冠肺炎確診病例，較上日增加346,741宗。累計1,641,581死亡個案，較上日增加7,108宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 161,032 17,118,560 310,641 意大利 0 1,870,576 65,857 英國 18,539 1,893,428 65,006 西班牙 9,452 1,771,488 48,401 法國 11,600 2,445,459 59,182 德國 10,630 1,378,518 23,692 中國 9 86,767 4,634 香港 0 7,722 123

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩