【疫情焦點】全球確診新增34萬宗　美國新增16萬

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【英國脫歐】BBC編輯：英國與歐盟接近達成貿易協議 英鎊兌港元見10.4算
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月16日早上8時15分，全球累計73,912,817宗新冠肺炎確診病例，較上日增加346,741宗。累計1,641,581死亡個案，較上日增加7,108宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|161,032
|17,118,560
|310,641
|意大利
|0
|1,870,576
|65,857
|英國
|18,539
|1,893,428
|65,006
|西班牙
|9,452
|1,771,488
|48,401
|法國
|11,600
|2,445,459
|59,182
|德國
|10,630
|1,378,518
|23,692
|中國
|9
|86,767
|4,634
|香港
|0
|7,722
|123
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩