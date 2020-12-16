【美國制裁】MSCI將剔走中芯、中交建、中車等10間中資股　下月1月5日生效

▲ 【美國制裁】MSCI將剔走中交建、中車等10間中資股

因應美國此前發出的行政命令，MSCI表示，將於2021年1月5日收市後，剔除10間中資公司股票，但表示將會推出數個新版指數，保留這些中資公司股票。據報道，將被剔除的中資公司名單包括：中芯國際 （00981） ，中交建AH （01800） 、中國衛星、中國鐵建AH （01186） 、中國中車AH （01766） 、海康威視及中科曙光。

MSCI表示，不會剔除行政命令中被點名公司旗下子公司或關聯企業的股票。MSCI又指，未來還可能根據美國官方對控制清單的進一步更新，剔除其他個股。

納斯達克、富時羅素、標普道瓊指數早前分別表示剔除多隻中資股票。

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責任編輯︰梁浩碩