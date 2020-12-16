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【新股IPO】云想科技2131近16萬人認購　超購113倍一手中籤率10%（附分配結果）

新股IPO 07:43 2020/12/16

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【新股IPO】云想科技2131近16萬人認購　超購113一手中籤率10%（附分配結果）

短視頻營銷方案服務商云想科技Netjoy （02131） 公布招股結果，云想科技以每股6.98元定價，集資淨額12.934億元，云想科技一手中籤率10%，抽25手（25,000股）獲中一手。【分配結果】

云想科技配發結果及招股詳情

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云想科技於香港公開發售部分共獲得近15.88萬人認購，超額認購113.45倍，國際發售部分超額認購5.37倍。

公司表示，所得的資金約57.6%用於促進公司與現有媒體合作夥伴的關係，並擴大公司的廣告主群及媒體合作夥伴群，提升公司的內容製作能力及擴展公司的本地及國際業務；18.8%用於尋求上下游行業參與者的策略投資與收購機會；13.6%用於加強公司的研發能力及改善公司的信息技術基建；其餘則用作一般營運資金。

云想科技將於12月17日主板掛牌。

【新股IPO】云想科技Netjoy2131今起招股　入場費7151元　基投有小米、滙豐等

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 IPO 云想科技（02131）
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