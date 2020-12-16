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道指升337點港股ADR升151點　紐約期油升1.3%

股市 07:26 2020/12/16

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道指升337點港股ADR升151點　紐約期油升1.3%

道指升337點
美股造好，市場憧憬紓困法案落實、美國總統選舉大局已定，加上新冠疫苗有助緩和疫情，道指升337點，收報30199點；標指上揚47點，收報3694點；納指創收市新高，升155點，收報12595點。

港股ADR升151點
港股ADR收報26359點，升151點或近0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報41.77元，升0.77元或近1.9%。騰訊 （00700） ADR折合報566.8元，升6.8元或1.2%。恒指夜期收報26370點，升132點，高水163點。

紐約期油升1.3%
美國開始接種新冠肺炎疫苗，市場對原油需求前景憂慮紓緩，油價向上，紐約期油收報47.62美元，升0.63美元或1.3%。布蘭特期油收報50.76美元，升0.47美元或0.9%。

美滙指數跌近0.3%
美滙指數於2年低位附近水平，報90.48，跌近0.3%。歐元兌美元報1.2154；美元兌日圓報103.66。

美國十年期債息報0.91厘。

紐約期金升1.3%
市場憧憬通過紓困法案，金價上升，紐約期金收報1855.3美元，升23.2美元或1.3%，現貨金於1853美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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