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【美股收市】紓困法案望本周過關 納指破頂 道指勁彈337點

股市 05:14 2020/12/16

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市場憧憬美國紓困法案於本周內落實，加上總統選舉大局已定，民主黨的拜登（Joe Biden）獲過半數選舉人票，新冠疫苗有助緩和疫情，均有助推動經濟復甦，美股高開後升勢擴大，蘋果（美：AAPL）急彈5%，三大指數升幅都超過1%，道指曾漲381點，納指創收市新高。

道指收市升337點，報30199點；標指上揚47點，收報3694點；納指漲155點，收報12595點。傳蘋果計劃在2021年上半年將iPhone的產量提高到9,600萬部，按年升3成，其股價升半成。
美國11月工業產出按月增加0.4%，好過市場預期增幅0.3%。民主黨籍眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)據報邀請民主共和兩黨領袖，稍後參與討論新一輪紓困計劃 ; 共和黨參議員科寧(John Cornyn)相信，兩黨可能在本周中段達成共識，使紓困法案趕及與開支法案一併表決。 股神畢非德(Warren Buffett)也呼籲國會，延長對小型企業的援助。

市場憧憬疫情逐步受控，美國藥廠Moderna（美︰MRNA）研發的新冠疫苗，亦獲美國食品及藥物管理局(FDA)批出緊急使用權，認為疫苗安全有效。

白宮發言人麥肯尼(Kayleigh McEnany)表示，只要醫療團隊認為最合適，總統特朗普將盡快接種新冠疫苗。麥肯尼表示，特朗普鼓勵民眾接種疫苗，因為接種疫苗是對整體社會最好的選擇。

油價走高，紐約期油收漲逾1%，報47.62美元; 布油續企50美元關，升0.93%。

美元受壓，美滙指數回落0.23%，報90.5。現貨金大幅反彈，抽升1.33%，報1851.5美元。

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責任編輯：柯志宏

美股 疫情 拜登 特朗普 佩洛西 紐約期油 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數

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【美股市況】道指收市升337點重上3萬關　蘋果升5%Moderna跌5%（不斷更新）

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