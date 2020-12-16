【新冠疫苗】全球疫苗預購逾72億劑 富有國家更易獲得？

▲ 英國批准輝瑞及BioNTech合作研發的疫苗投入使用，並從12月8日開始接種。（法新社資料圖片）

據美國杜克大學全球衛生創新中心數據，截至12月14日，全球已被確認疫苗預購數量達72.5億劑。

據《紐約時報》統計，目前全球至少有86種臨床前疫苗正處動物試驗階段，59種在進行人體臨床試驗，16種已進入最終測試階段。

除中國之外已確認疫苗採購來看，印度、歐盟、美國、英國、加拿大、日本和世衛新冠疫苗保障機制（Covax）預購的疫苗數量最多。其中，據彭博社報道，印度訂單中有國際組織採購援助其他國家的疫苗。

本月初，英國批准輝瑞及BioNTech合作研發的疫苗投入使用，並從12月8日開始接種。該疫苗也已在加拿大、美國和新加坡獲得批准。

美國衛生部長承諾，政府將在今年底前為2000萬美國人提供疫苗，並表示明年春季應該有足夠疫苗供所有美國人使用。

歐盟藥品管理局（EMA）將在12月29日對輝瑞疫苗作出是否批准的決定，並於2021年1月12日，對Moderna的疫苗做出決定。從目前來看，在2021年的某個時間點，大多數歐洲國家可能會同時使用三種或以上的新冠疫苗。

倘目前已訂購的疫苗能平均分配，這足以覆蓋全球一半以上的人口。然而，更加富裕的國家往往通過大量預購協定，來對冲有些疫苗無法試驗成功的風險，而超低溫的儲存要求也使一些疫苗難以運送到交通不便或偏遠區域。

從各國採購情況來看，發達國家大幅領先新興市場。根據杜克大學計算，在已被訂購的72.5億劑疫苗中，高收入國家拿到39億劑，中上收入國家確認10億劑，中下收入國家確認16億劑。此外，低收入國家或將完全依賴世衛Covax的7億劑疫苗。

許多高收入國家希望通過預購足夠劑量來對其人口接種，由於許多候選疫苗沒獲批准並可能試驗失敗，故此超量購買以對冲風險。例如，擁有3800萬人口的加拿大與6家公司簽訂合同，其預購疫苗可覆蓋人口數量，超過其國民人口4倍。

倫敦衛生與熱帶醫學院疫苗流行病學教授吉特（Mark Jit）表示，許多國家通過與製造商雙邊交易來確保疫苗劑量。世衛已啟動COVAX機制，這是一個集群採購機制，代表大多數國家購買疫苗，並將其平均分配給各國。

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責任編輯：李勝君