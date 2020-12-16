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【反壟斷】歐盟出台數碼市場新規 科技巨頭或被迫解體並面臨巨額罰款

股市 01:11 2020/12/16

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歐盟出台《數碼市場法》和《數碼服務法》草案內容，科技巨頭或被迫解體並面臨巨額罰款。（法新社資料圖片）

歐盟公布《數碼市場法》和《數碼服務法》兩份草案內容，將會影響到科技巨頭的運營方式。

根據歐盟監管部門周二公布的嚴格規定，那些通過損害競爭對手為自己謀利的美國及其他國家主要技術平台，可能被迫出售業務並支付數十億美元的罰款。

《數碼市場法案》草案中，被定義為「把關者」（gatekeeper）的企業，不得使產品在自有平台上排名凌駕於競爭對手，也不能使用競爭對手的數據與他們競爭。

如果不遵守上述規定，諸如亞馬遜、蘋果、谷歌等科企將會被處以高達營收10%的罰款，屢屢違規的公司可能被要求剝離業務。「把關者」企業還需向監管機構通報較小規模的收購交易，而以往這些收購低於傳統的併購審查門檻。

另外，根據歐盟出台的《數碼服務法案》草案，如果社交媒體平台不刪除恐怖主義宣傳或其他非法帖子，或未履行對社交媒體平台的系統風險進行審查等義務，可能對社交媒體平台處以最高相當於6%營收的罰款。英國在周二也宣布類似的法規。

其中列出蘋果與其應用商店的不公平合約條款，以及Booking.com的不公平合約，還有亞馬遜在其電商平台中反競爭地使用第三方數據。報告還將蘋果、亞馬遜和Booking標記為可能收取過多佣金。

若在過去三年，企業在歐洲的年收入不低於65億歐元（約79億美元），或者上一個財年的平均市值至少為650億歐元，並且公司在至少三個歐洲國家提供核心服務，則這些企業將被列入「把關者」之列。歐盟表示，將根據平台在歐洲是否有超過4500萬/月的活躍終端用戶，以及超過每年10,000的活躍商業用戶，來判斷企業是否控制商務用戶的分配。

根據《數碼服務法案》，基於平台規模的不同，需承擔義務的大小也會不同。非常大型的在綫平台必須遵守額外規定，包括評估社會危害風險，例如操縱其系統傳播虛假材料。

立法還明確規定，除非對平台發布的內容有所瞭解，否則平台不承擔任何責任。

上述草案在簽署為法律前，仍然需要歐盟其他立法機構的批准，包括歐洲議會和歐洲成員國理事會。

責任編輯：李勝君

 

Booking Holdings（美：BKNG） 谷歌（美：GOOGL） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 蘋果（Apple，美：AAPL） 恐怖主義 營收 反壟斷 台中 收購 歐洲

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