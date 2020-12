▲ 聯儲局正式加入央行國際網絡NGFS,更深入瞭解氣候變化對經濟產生的風險。(法新社資料圖片)

美國聯儲局表示,已正式加入一個中央銀行國際網絡,該倡議的目的在於更深入瞭解氣候變化對經濟產生的風險。

聯儲局周二發表聲明稱,聯邦儲備委員會以5-0的票數同意成為央行和監管機構綠色金融網絡(Network for Greening the Financial System, NGFS)的成員,該網絡包含75家中央銀行。

「在我們逐步瞭解如何最好地評估氣候變化對金融體系的影響之際,我們期待與來自世界各地的NGFS同事繼續並深入展開討論。」儲局主席鮑威爾在聲明中表示。

NGFS要求成員簽署《巴黎氣候協定》。美國總統特朗普2017年宣布退出該協議,但當選總統拜登已經許諾重新加入,他將應對氣候變化視作明年1月當選以後的重點任務之一。

責任編輯:李勝君