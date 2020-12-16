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【開市9點半】新股藍月亮暗盤升逾一成　專家指夠鐘沽貨

股市 07:00 2020/12/16

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（1）焦點新股藍月亮 （新上市編號：06993） 今日正式上市。藍月亮暗盤表現較泡泡瑪特 （09992） 遜色，根據券商暗盤數據，藍月亮僅升約15%。投資界預料，藍月亮掛牌升幅只有約一成至三成，而較差情況下，更有機會跌穿招股價，建議有貨投資者在藍月亮上升約一成後沽貨離場。

 

即睇開市9點半重點：

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【新股IPO】藍月亮6993追揸沽攻略　券商：升約一至三成

（2）通脹掛鈎債券iBond （04239） 連日闖上市新高，昨日再破頂，報104元。專家指，疫情過後本港或有報復式消費，帶動通脹將重臨，相信iBond會挑戰105元的上市新高。

【iBond 2020】iBond連日破頂升越104元　憧憬明年疫後消費通脹重臨

（3）外資近日「鬥牛」爭相上調人民幣來年預測，當中歐資及澳資大行齊料人幣將保持穩中緩升趨勢。而明年底最牛預估是花旗的6算，意味人民幣潛在漲幅逾8%。

【人民幣】明年人民幣會否先高後低　市場看法分歧大（附每季目標價）

（4）內地醫保談判正式展開，除已有產品納入的信達生物 （01801） 外，其他藥廠已上市的PD-1抗癌藥能否納入醫保、降價幅度多少成為本輪醫保談判重點關注。麥格里認為，待本周醫保談判結束後，投資者可撈底。

【醫藥股】麥格理：醫保談判結束後可撈底 薦藥明生物、信達生物兩股

（5）外電報道，阿里巴巴  （09988）  、寧德時代（深：300750）參與上汽集團（滬：600104）旗下移動出行戰略品牌享道出行新一輪融資，總額達約3億元人民幣。

【阿里投資】阿里巴巴、寧德時代傳斥資3億人幣 投資上汽旗下享道出行

（6）彭博引述消息指，希臘其中一間大型銀行Eurobank，正考慮收購滙豐HSBC （00005） 的當地業務。據報，交易或涉資高達1億歐元（折合約9.4億港元）。

【滙豐HSBC股價】Eurobank擬斥9.4億元　收購滙豐希臘業務

（7）阿里巴巴 （09988） 、閱文 （00772） 被指違反《反壟斷法》，齊遭罰款50萬元人幣，再揭示監管風險。不過，滙豐私人銀行相信，政策監管長遠對行業有利，又謂環球將陷低增長環境，屬於科技等增長股仍有吸引力。

【恒指三萬】滙豐私銀：互聯網平台監管長綫有利　恒指明年底睇29970點

（8）渣打料明年本港經濟增長恢復，幅度達4%，惟失業率則預計最快需待明年上半年升至7%或以上才會見頂，未來就業情況視乎本港疫情是否受控、疫苗進展和中美關係等因素。

【2021失業率展望】渣打料本港失業率未見頂　明年最高升至7%以上　

（9）美資賭牌牌主金沙中國 （01928） 公布，翻新金沙城中心而成的「澳門倫敦人」會在明年首季「首階段開放」，涉及設施包括供應600間全套房的澳門倫敦人酒店、水晶金殿、全新餐廳及互動式倫敦主題景點，整個澳門倫敦人預計於2021年分階段完成。

金沙中國「澳門倫敦人」首階段明年2月開幕（附圖集）

 

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

提升中小企現金流。高達450,000積分！

欄名 : 開市9點半

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