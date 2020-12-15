【綠色金融】金管局成IFC「綠色商業銀行聯盟」區域創始成員

▲ 金管局擔任「綠色商業銀行聯盟」區域創始成員及首個區域執行理事。

金管局與國際金融公司（IFC）完成為期兩日的IFC氣候業務網絡研討會，會上談及近期成立的「綠色商業銀行聯盟」。金管局擔任聯盟區域創始成員及首個區域執行理事，將與國際金融公司合作，促進銀行間的綠色知識共享、就亞洲地區的綠色投資機會進行研究、提供綠色金融培訓，並探討前沿議題推動全球綠色議程。

金管局總裁余偉文指，金管局致力以銀行監管機構、外匯基金管理人和市場促進者的多重身分，推動綠色及可持續金融。他續指，亞洲區在綠色建築、港口和交通基礎設施以及能源效率方面有巨大的投資需求。同時，亞洲就農業、供應鏈、可再生能源和廢物處理也有巨大的氣候解決方案投資機會。聯盟將促進綠色商業銀行業務，幫助銀行及客戶管理與氣候有關的風險，並把握綠色及可持續的投資機會。

國際金融公司東亞及太平洋局局長潘偉凱表示，聯盟將幫助商業銀行綠化其貸款組合，設計新的氣候智能產品和服務，使其運營達到碳中和，最終把綠色金融轉化為銀行核心業務的一部分。

另外，透過國際金融公司豐富的全球項目經驗，聯盟將會有效幫助銀行管理氣候風險，並採用最佳實踐方法來管理貸款和投資涉及的環境和社會風險。

相關文章：

【ESG】中銀香港推企業綠色定存 中移動香港成首批參與客戶

【可持續發展】平保ESG報告：環境主題基金的年化收益率達70%

【ESG投資】瑞士百達資管：環保意識抬頭 綠色投資添機遇

編輯：趙穎妍