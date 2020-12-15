【巴菲特戰友】「股神軍師」芒格︰美國長期量寬　已到玩火邊緣　

▲ 芒格警告美國長期量寬可能會帶來不好的後果。

美股市場大旺，不過「股神」巴菲特拍檔、巴郡副董事長芒格（Charlie Munger）卻警告當前股市過熱，以及前所未見的貨幣寬鬆政策及財政政策帶來的潛在風險。他更表示，在長期寬鬆貨幣政策下，已經到了「玩火的邊緣」。

針對美國近期的貨幣寬鬆政策，芒格表示︰「我們正處於一片未知的領域。沒有一個國家能長期不斷印鈔而不遇到甚麼麻煩，我們正在玩火的邊緣。」

巴郡香港子公司否認與中國軍方有關聯【下一頁】

芒格又認為，未來10年的股市回報率將不及過去10年。他表示︰「這麼多人如此狂熱地投身於股市中，而報酬是有限的，所以我認為回報率會下降。」

芒格認為，對於投資者來說，最重要的是避免犯愚蠢的錯誤，而不是一定要讓自己顯得很聰明。很多聰明人會被錢所吸引進入市場，且人類的本性就很容易讓一個人覺得自己比別人聰明。但要在市場中取得成功，靠的並不是比別人聰明。

他說自己在投資時，會不斷反省自己的錯誤。試著讓事情變得盡可能簡單。

相關文章︰【科網狂潮】「科技女股神」Catherine Wood旗下基金增持眾安在綫、移卡

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

https：//bit.ly/36SseGH

編輯：莫亦熙、侯景成